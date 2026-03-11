 Aller au contenu principal
La directrice générale d'AMD rencontrera le président de Samsung en Corée du Sud dans le cadre de la course aux puces mémoire d'IA, selon le journal
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 11:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La directrice générale d'Advanced Micro Devices AMD.O , Lisa Su, rencontrera le président de Samsung Electronics 005930.KS , Jay Y. Lee, en Corée du Sud la semaine prochaine pour discuter de la coopération sur la sécurisation de l'approvisionnement en mémoire à large bande passante utilisée dans les puces d'intelligence artificielle, a déclaré le Maeil Business Newspaper.

Su se rendra en Corée du Sud le 18 mars et prévoit de rencontrer des partenaires clés tels que Lee et la directrice générale de Naver, Choi Soo-yeon, a indiqué le journal mercredi, citant des sources industrielles anonymes.

Naver a déclaré qu'une réunion entre la directrice générale Choi et AMD était prévue, mais a refusé de divulguer l'ordre du jour spécifique.

Samsung Electronics s'est refusé à tout commentaire.

La rencontre entre Su et Lee intervient alors que la demande de puces mémoire, notamment HBM, DRAM et NAND, augmente, la technologie étant utilisée par AMD, Nvidia NVDA.O et d'autres grandes entreprises technologiques dans la course à la construction de centres de données et à l'alimentation de systèmes d'intelligence artificielle.

Su devrait également discuter d'une coopération plus large avec Naver, le plus grand portail internet et fournisseur de moteurs de recherche du pays.

Ces domaines comprennent l'expansion de l'approvisionnement en semi-conducteurs pour les centres de données, la construction d'une infrastructure souveraine pour l'IA et la collaboration sur les technologies informatiques de la prochaine génération, selon le journal.

Sa visite devrait coïncider avec la semaine de la conférence annuelle des développeurs de Nvidia, la GTC, qui se déroule du 16 au 19 mars dans la ville californienne de San Jose.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
203,2300 USD NASDAQ +0,27%
NVIDIA
184,7700 USD NASDAQ +1,16%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

