La directrice du FMI à Kyiv pour des discussions sur l'aide financière

par Andrea Shalal

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, était à Kyiv jeudi pour des discussions de haut niveau alors que l'Ukraine se prépare à marquer le quatrième anniversaire de l'invasion russe le 24 février.

Le gouverneur de la Banque centrale, Andriy Pyshnyi, a accueilli Kristalina Georgieva devant le monastère Saint-Michel-au-Dôme-d'Or, sur une place du centre de Kyiv où sont exposés des chars russes calcinés. Ensemble, ils ont déposé des fleurs devant un mur commémoratif portant les portraits de milliers de soldats ukrainiens tués dans la guerre contre la Russie.

La patronne du FMI a rencontré séparément la Première ministre ukrainienne, Ioulia Svyrydenko, et Andriy Pychnyi après son arrivée, et devait s'entretenir avec le président Volodimir Zelensky dans la journée. Elle s'entretiendra également avec des chefs d'entreprise lors de cette visite d'une journée, ont indiqué des responsables du FMI.

La visite de Kristalina Georgieva en Ukraine a été tenue secrète jusqu'à son arrivée pour des raisons de sécurité.

Son déplacement intervient au lendemain de la déclaration par Volodimir Zelensky de l'état d'urgence dans le secteur énergétique afin d'accélérer les travaux sur les infrastructures endommagées par les frappes russes. Les réparations de milliers d'immeubles sont compliquées par des températures nocturnes proches de -20 °C.

En novembre, l'Ukraine et le FMI ont conclu un accord préliminaire sur un programme de prêt de 8,2 milliards de dollars sur quatre ans, conditionné notamment à l'adoption du budget et à des garanties de financement des donateurs. Le conseil d'administration du FMI devrait examiner le dossier dans les prochaines semaines.

L'approbation de ce financement est cruciale, car elle débloquera des investissements extérieurs supplémentaires nécessaires pour combler les besoins de financement de l'Ukraine, estimés par le FMI à environ 136,5 milliards de dollars jusqu'en 2029.

La guerre a considérablement fragilisé l'économie ukrainienne, le pays devant consacrer l'essentiel de ses recettes publiques – soit 2,8 trillions de hryvnias (56 milliards d'euros), environ 27,2 % du PIB – à la défense en 2026.

Kristalina Georgieva doit évaluer les progrès réalisés par Kyiv sur plusieurs points, dont l'adoption du budget 2026, l'élargissement de l'assiette fiscale et la garantie de financements extérieurs massifs sous forme de dons. Le FMI attend aussi des mesures contre l'évasion fiscale et la préservation de l'indépendance des institutions anticorruption.

L'Ukraine a franchi une étape majeure le mois dernier lorsque les dirigeants de l'Union européenne ont accepté de lui prêter 90 milliards d'euros sur deux ans, un prêt que Kyiv ne devra rembourser que si la Russie verse des réparations après la guerre.

Le nouveau programme du FMI se substituera à l'actuel plan de 15,5 milliards de dollars sur quatre ans, dont 10,6 milliards ont déjà été versés, et qui supposait une fin de la guerre en 2025. Le nouvel accord préliminaire part de l'hypothèse d'une fin du conflit cette année, tout en intégrant un scénario pessimiste où la guerre se prolongerait jusqu'en 2028.

