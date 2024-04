La directrice des opérations d’ABN Amro IS prend la tête de Kneip

Kneip, société spécialisée dans la gestion des données sur les fonds d’investissement, a annoncé la semaine dernière la nomination d’Elisa Alonso Sanz en tant que nouvelle directrice générale à partir du 1er juillet prochain. Elle succèdera à Enrique Sacau, directeur général de Kneip depuis 2020, qui retournera s’installer à Londres.

Elisa Alonso Sanz est actuellement directrice des opérations (COO) chez ABN Amro Investment Solutions. Auparavant, elle a occupé divers postes de direction notamment chez State Street, Nomura et BNP Paribas.

Elle est titulaire d’une maîtrise de la Solvay Brussels School of Economics and Management, d’un MBA de l’UBI Business School et a récemment suivi l’International Directors Programme de l’INSEAD Business School.

(Re)découvrez son parcours publié en juin dernier dans L’Agefi en cliquant ici .

Réjane Reibaud