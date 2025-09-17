 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La directrice des investissements de Morgan Stanley privilégie une stratégie de portefeuille 60/20/20 avec l'or comme couverture de l'inflation
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition d'une histoire antérieure sans modification du texte) par Mehnaz Yasmin

Une stratégie de portefeuille 60/20/20 qui comprend 20% d'or est une couverture de l'inflation plus résistante à un moment où les actions américaines offrent une hausse historiquement faible par rapport aux bons du Trésor et où les investisseurs exigent des rendements plus élevés pour les obligations à long terme, a déclaré mardi Mme Wilson, directrice des investissements de Morgan Stanley MS.N .

Un portefeuille 60/40, qui comprend généralement 60 % d'actions et les 40 % restants de titres à revenu fixe, compte sur le fait que les mouvements des deux classes d'actifs se compensent l'un l'autre, les actions se renforçant en période d'optimisme économique et les obligations augmentant en période de turbulences.

Mme Wilson, quant à elle, privilégie une répartition de 60 % en actions et de 20 % en titres à revenu fixe et en or (XAU=>). Sur les marchés obligataires, l'éminente "bear" de Wall Street préfère les bons du Trésor à court terme (cinq ans) aux bons à dix ans, afin d'obtenir des rendements progressifs le long de la courbe des taux d'intérêt.

"L'or est désormais l'actif anti-fragile à détenir, plutôt que les bons du Trésor. Les actions de haute qualité et l'or sont les meilleures couvertures", a déclaré Mme Wilson au Reuters Global Markets Forum .

La force d'une double couverture réside dans le contraste: les deux couvrent l'inflation, mais les actions sont des paris à risque liés à la croissance, tandis que l'or devient une valeur refuge lorsque les taux réels chutent en période de ralentissement économique.

Les actions américaines ont rebondi depuis les niveaux proches du marché baissier qui ont suivi l'annonce du président

Donald Trump 's "Liberation Day" tariff le 2 avril, avec le S&P 500 .SPX et le Nasdaq Composite .IXIC atteignant plusieurs nouveaux sommets en septembre - un mois historiquement faible pour les actions.

Les prix de l'or au comptant, quant à eux, ont dépassé les 3 700 dollars l'once pour atteindre un niveau record mardi, portés par les attentes croissantes d'une réduction des taux par la Réserve fédérale cette semaine.

"Les creux d'avril s'avéreront importants pour de nombreuses actions. Les mouvements que nous avons observés depuis lors dans certains des secteurs les plus décriés (ont) déjà été remarquables", a déclaré Mme Wilson.

"L'alpha fait son retour depuis le jour de la libération", a-t-elle ajouté.

L'alpha est le rendement excédentaire par rapport à un indice de référence pour décrire la capacité d'une stratégie d'investissement à battre le marché.

Parallèlement, les gestionnaires de fonds ont averti que les bons du Trésor perdaient de leur attrait , le scepticisme quant à l'indépendance de la Fed commençant à peser sur les rendements à long terme. (Rejoignez le FMV , un salon de discussion hébergé sur LSEG Messenger: https://lseg.group/3KFHrhe)

Inflation

