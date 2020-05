Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La direction de Lufthansa confiante sur une aide prochaine de Berlin Reuters • 03/05/2020 à 17:44









LA DIRECTION DE LUFTHANSA CONFIANTE SUR UNE AIDE PROCHAINE DE BERLIN BERLIN (Reuters) - Lufthansa espère que ses discussions avec le gouvernement sur une possible aide financière pourront être conclues prochainement, indique le conseil d'administration de la compagnie aérienne allemande dans une lettre consultée par Reuters. Le conseil d'administration indique également considérer d'autres alternatives comme se placer sous la protection de ses créanciers. Les interdictions de voyage décidées par de nombreux pays à travers le monde pour freiner la propagation du coronavirus ont forcé Lufthansa à clouer au sol 700 de ses avions, ce qui a entraîné un plongeon de 99% du trafic de la compagnie qui perd près d'un million d'euros de réserves de liquidités par heure. "Nous estimons que ces discussions peuvent aboutir à une conclusion rapide", écrivent le PDG Carsten Spohr et les membres du conseil d'administration dans la lettre, ajoutant qu'ils examinent des options alternatives mais qu'ils ne s'attendent pas à en avoir besoin. "Nous restons néanmoins convaincus que nous n'aurons pas à nous rabattre sur des alternatives étant donné les pourparlers avec Berlin". Lufthansa négocie actuellement un renflouement de 10 milliards d'euros qui se traduirait par une prise de participation du gouvernement de 25,1% dans la compagnie aérienne, a rapporté vendredi l'hebdomadaire Der Spiegel. De son côté, Reuters a rapporté mardi que Lufthansa négocie un renflouement de 9 milliards d'euros, avec des prêts de l'Autriche, de l'Allemagne et de la Suisse, citant des sources proches du groupe et du gouvernement. (Ilona Wissenbach, Blandine Hénault pour la version française)

Valeurs associées DT LUFTHANSA XETRA -4.43%