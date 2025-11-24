La devise nippone reprend sa baisse

(AOF) - Lundi, le yen a repris son mouvement de repli face aux autres principales devises, et reculait par exemple de 0,40%, à 0,636862 dollar en milieu d’après-midi. Déjà la semaine dernière, la devise nippone avait été délaissée face à la montée des inquiétudes concernant les plans budgétaires du gouvernement et notamment l’annonce d’un plan de relance plus important que prévu.

Pour MUFG, " La chute unilatérale et marquée du yen suscite une inquiétude croissante chez les responsables politiques japonais. Ceux-ci ont signalé un risque accru d'intervention directe pour soutenir la monnaie si cette évolution indésirable se poursuit. Par ailleurs, des responsables de la BoJ ont indiqué que la faiblesse du yen pourrait encourager une reprise plus précoce des hausses de taux ".

Selon le média Nikkei, Kazuyuki Masu, membre de la banque centrale japonaise et considéré comme plutôt accommodant, a déclaré : " je ne peux pas dire quel mois ce sera, mais en termes de distance, nous sommes proches " en parlant d'une nouvelle hausse des taux directeurs.