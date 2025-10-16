La deuxième offre d'actions de Dragonfly Energy ce mois-ci fait chuter le cours de l'action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des détails sur les prix, refonte)

16 octobre -

** Les actions du fournisseur de batteries au lithium Dragonfly Energy DFLI.O ont baissé de 21,8% à 1,54 $ en pré-marché après que la société ait levé des fonds pour la deuxième fois ce mois-ci

** La société DFLI, basée à Reno, au Nevada, vend jeudi 41 millions d'actions (), dont 5 millions de bons de souscription préfinancés,

à 1,35 $ pour un produit brut de 55,4 millions de dollars

** L'offre est assortie d'une décote de 31,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action (1,97 $)

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement et à des fins générales, y compris le remboursement anticipé de 45 millions de dollars de la dette en vertu du prêt à terme dans le cadre de la restructuration proposée de la dette

** DFLI prévoit également de continuer à investir dans

les technologies de batteries de nouvelle génération, y compris la mise à l'échelle du processus d'électrode sèche et son application aux batteries à l'état solide

** Canaccord Genuity est l'unique teneur de livre de l'offre

**

Le 6 octobre, la société a annoncé () une offre d'actions de 25 millions de dollars à 1,25 $

** DFLI a ~84,8 millions d'actions en circulation au 15 octobre, selon le prospectus ()

** Les actions ont terminé le mois de septembre à 59 cents