La Deutsche Bank sélectionne les meilleurs joueurs de la Coupe du monde en dehors du terrain

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LA DEUTSCHE BANK SÉLECTIONNELES MEILLEURS JOUEURS DE LA COUPE DU MONDE HORS DU TERRAIN

À un peu plus d'une semaine du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, la Deutsche Bank sélectionne ses meilleurs joueurs pour un été couronné de succès.

Ce ne sont pas des joueurs comme Luka Modric ou Harry Kane que vous aimeriez avoir dans votre équipe de football virtuelle lors d'une demi-finale, mais plutôt les entreprises de votre portefeuille dont la banque s'attend à ce qu'elles tirent le plus grand profit du tournoi qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Selon les analystes de la DB, les chaînes de restaurants situées à proximité des villes hôtes de la Coupe du monde sont les mieux placées pour profiter de l'affluence supplémentaire. Elle cite, entre autres, Sweetgreen SG.N et Jack in the Box

JACK.O , mais note également que des restaurants de renommée mondiale tels que Shake Shack SHAK.N et Starbucks SBUX.O pourraient marquer un but .

“Nous constatons également un optimisme croissant concernant la consommation autour de la Coupe pour Constellation Brands

STZ.N , mais nous ne sommes pas prêts à intégrer cet optimisme dans nos prévisions”, ajoute-t-il.

Dans le secteur de l'hébergement, certains des noms phares de la banque sont Diamondrock DRH.O , Sunstone SHO.N et Host

HST.O .

Tous sont des hôtels à service complet, dont DB s’attend à ce qu’ils enregistrent un revenu par chambre disponible plus élevé, car de nombreuses délégations d’équipes seront prêtes à payer un supplément pour occuper des étages entiers, utiliser des espaces de réunion et des points de restauration, ou bénéficier de services de traiteur.

DB s'attend également à ce que Hyatt H.N , Hilton

HLT.N et Marriott MAR.O surperforment dans le secteur de l'hébergement, compte tenu de leur forte exposition aux chaînes hôtelières.

Parmi les autres noms cités figurent Lyft LYFT.O dans le secteur des transports, DraftKings DKNG.O dans celui des paris, mais aussi les détenteurs de droits Fox FOXA.O et Telemundo CMCSA.O , propriété de Comcast.

En fin de compte, la Deutsche Bank s'attend à ce que la compétition ait un impact limité sur le PIB américain, principalement en raison de l'environnement macroéconomique (guerre en Iran, dépenses d'investissement dans l'IA, etc.).

Même dans le meilleur des cas, la plus grande économie mondiale ne pourrait voir son PIB augmenter que de 0,05% grâce à la Coupe du monde – soit environ 15 milliards de dollars –, ce qui représente à peine une erreur d'arrondi pour un géant de 32 000 milliards de dollars.

(Paolo Laudani)

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