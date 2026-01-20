La Deutsche Bank relève le PT sur AST SpaceMobile, citant les accords MNO comme levier d'expansion

20 janvier - ** Deutsche Bank relève le PT sur AST SpaceMobile ASTS.O de 81$ à 137$, ce qui implique une hausse de 18,3% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que l'exécution du plan de lancement est le principal moteur de l'action en 2026

** Les partenariats de la société avec l'opérateur de réseau mobile (MNO) peuvent l'aider à développer son activité de vente directe d'appareils, avec un potentiel de revenus supplémentaires provenant des clients gouvernementaux et potentiellement des entreprises au fil du temps

** Cinq des 12 sociétés de courtage recommandent une note d'achat, cinq une note de maintien et deux une note de vente; l'action a un prix médian de 84,75 $ - données compilées par le LSEG

** L'ASTS a plus que triplé en 2025