La Deutsche Bank relève l'objectif de cours de FedEx et estime que la modernisation du réseau va accroître les bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** La Deutsche Bank a relevé l'objectif de cours de la société de livraison FedEx FDX.N à 322 dollars, contre 276 dollars auparavant, et maintient sa recommandation à l'achat.

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 14% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que le segment express de l'entreprise mérite une évaluation plus élevée alors qu'elle s'efforce de retrouver ses niveaux de croissance et de marge antérieurs

** La Deutsche Bank ajoute que l'augmentation des bénéfices de la société grâce à l'intégration du réseau, à la réorganisation de l'Europe et à une tarification ferme pourrait entraîner une hausse plus importante si les progrès se maintiennent

** La société annoncera ses résultats pour le deuxième trimestre jeudi

** 19 courtiers sur 30 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 9 à "conserver" et 2 à "vendre"; leur prévision médiane est de 285 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, les actions ont légèrement augmenté de 0,4%