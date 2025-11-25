La Deutsche Bank réduit l'objectif de cours de DuPont et réitère sa notation "achat"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Deutsche Bank réduit l'objectif de cours du fabricant de matériaux industriels DuPont DD.N de 90 $ à 46 $; réitère sa notation "achat"

** Le nouveau PT représente tout de même une hausse de 19,6% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage réitère sa notation à la suite de la scission de l'activité électronique de la société, Qnity

** Ce qu'il reste de DuPont est une société de taille modeste mais de grande qualité avec une croissance solide, un fort potentiel de flux de trésorerie disponible et une valorisation convaincante" - Deutsche Bank ** La société de courtage estime que DuPont pourrait entrer dans l'air raréfié des "Growth Compounders", se référant à un groupe au sein de son univers de couverture qui comprend Ecolab

ECL.N , Linde LIN.DE et Sherwin-Williams SHW.N .

** 16 des 18 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus et deux à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 46,12 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, le DD a augmenté de 20,6 % depuis le début de l'année