La dette publique en baisse à 88,6% du PIB dans la zone euro

(AOF) - À la fin du quatrième trimestre 2023, le ratio de la dette brute des administrations publiques par rapport au PIB dans la zone euro (ZE20) s’est établi à 88,6% contre 89,6% à la fin du troisième trimestre 2023, selon Eurostat. Dans l’UE, le ratio a également diminué, passant de 82,4% à 81,7%. À la fin du quatrième trimestre 2023, la dette des administrations publiques était composée par 83,4% de titres de créances dans la zone euro et 82,9% dans l’UE, 13,8% de crédits dans la zone euro et 14,4% dans l’UE et 2,8% du numéraire et des dépôts dans la zone euro et 2,7% dans l’UE.

En outre, en raison de l'implication des gouvernements de l'UE dans les prêts accordés à certains États membres, des données trimestrielles sur les prêts intergouvernementaux sont également publiées.

Ainsi, à la fin du quatrième trimestre 2023, la part des prêts intergouvernementaux en pourcentage du PIB représentait 1,5% dans la zone euro et 1,3% dans l'UE.