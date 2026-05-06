La dette mondiale atteint un niveau record de près de 353.000 milliards de dollars, avec des signes d'un désengagement vis-à-vis des États-Unis

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* La dette mondiale atteint un nouveau record, selon un rapport de l'IIF

* Les investisseurs semblent se détourner des bons du Trésor

* Le ratio dette mondiale/PIB reste stable autour de 305 %

par Karin Strohecker

Les investisseurs semblent se détourner des bons du Trésor américain alors que le niveau de la dette mondiale a atteint un record de près de 353.000 milliards de dollars à la fin du mois de mars, selon un rapport de l'Institut de finance internationale (IIF) publié mercredi.

Le rapport trimestriel "Global Debt Monitor" de l'IIF indique que le renforcement de la demande internationale pour les obligations d'État japonaises et européennes contraste avec une demande globalement stable pour les bons du Trésor américain depuis le début de l'année.

"Cela met en évidence les efforts déployés par les investisseurs internationaux pour se diversifier au détriment des bons du Trésor américain", a déclaré Emre Tiftik, directeur des marchés mondiaux et des politiques à l'IIF, lors d'un webinaire organisé pour discuter du rapport.

Bien qu'il n'y ait "aucun risque immédiat" sur le marché des bons du Trésor américain, qui pèse 30.000 milliards de dollars, les projections à long terme suggèrent que la dette publique américaine semble de plus en plus s'engager sur une "voie insoutenable", a-t-il déclaré, alors que les ratios d'endettement de la zone euro et du Japon sont désormais en légère baisse.

Selon le rapport, dans le cadre des politiques actuelles, le ratio dette/PIB des États-Unis devrait continuer à augmenter, tandis que les marchés obligataires d'entreprises américaines continuent leur essor, soutenus par les émissions liées à l'IA et de solides afflux de capitaux étrangers.

HAUSSE DES NIVEAUX D'ENDETTEMENT

La poussée d'emprunts de Washington a été l'un des principaux facteurs à l'origine de la hausse de la dette mondiale de plus de 4.400 milliards de dollars au premier trimestre, soit la plus forte augmentation depuis mi-2025 et la cinquième hausse trimestrielle consécutive, selon le rapport de l'IIF.

M. Tiftik a déclaré que la hausse de la dette américaine avait été largement alimentée par les emprunts publics.

Il a également souligné une forte accélération de l'endettement en début d'année chez les entreprises non financières chinoises emprunteuses – principalement des entreprises publiques – qui a largement dépassé les emprunts du gouvernement chinois.

En dehors des deux plus grandes économies mondiales, la dette des marchés matures a légèrement reculé, tandis que celle des marchés émergents, hors Chine, a modérément augmenté pour atteindre un niveau record de 36.800 milliards de dollars, sous l'effet des emprunts publics.

En ce qui concerne les principaux ratios d'endettement, la dette mondiale s'est établie à 305 % de la production économique mondiale, un niveau globalement stable depuis 2023. Cependant, les ratios d'endettement ont suivi une tendance similaire à celle des niveaux d'endettement: en baisse sur les marchés matures et en hausse constante dans les économies émergentes.

Dans l'ensemble, les hausses les plus importantes au cours de cette période ont été enregistrées en Norvège, au Koweït, en Chine, à Bahreïn et en Arabie saoudite, chacun affichant une augmentation de plus de 30 points de pourcentage du PIB, selon le rapport de l'IIF.

L'IIF a prédit que les pressions structurelles – notamment le vieillissement de la population, l'augmentation des dépenses de défense, la sécurité et la diversification énergétiques, la cybersécurité et les dépenses d'investissement liées à l'IA – feraient grimper les niveaux d'endettement tant des gouvernements que des entreprises à moyen et long terme.

"Le récent conflit au Moyen-Orient devrait encore intensifier certaines de ces pressions", a déclaré M. Tiftik.