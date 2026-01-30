La dette du Brésil a augmenté moins que prévu en 2025

La dette en pourcentage du PIB est inférieure aux prévisions

Le ratio d'endettement du Brésil est plus élevé que celui de nombreux autres pays

La dette a augmenté depuis la fin de l'année 2022, principalement en raison des paiements d'intérêts

La dette brute du Brésil a augmenté en 2025, principalement en raison des dépenses d'intérêts, mais la hausse de 2,4 points de pourcentage a été plus faible que ce que les économistes avaient prévu, ont montré les données de la banque centrale vendredi.

La dette brute du pays a atteint 10 000 milliards de reais (1 900 milliards de dollars) en décembre, ce qui équivaut à 78,7 % du produit intérieur brut - en hausse par rapport aux 76,3 % de l'année précédente, mais en deçà des 79,5 % prévus par un sondage Reuters.

Le ratio de la dette brute du Brésil est plus élevé que celui de nombreuses économies de marché émergentes et a augmenté depuis la fin de l'année 2022, en grande partie en raison des taux d'intérêt élevés qui déterminent le coût de financement de près de la moitié de la dette publique du pays .

La banque centrale a maintenu son taux d'intérêt de référence inchangé à 15 % depuis juillet, le niveau le plus élevé depuis près de vingt ans, car elle cherche à ramener l'inflation à son objectif de 3 %.

Les précédentes mesures de relance budgétaire et l'augmentation des dépenses publiques sous la présidence de Luiz Inacio Lula da Silva, qui a pris ses fonctions en 2023, ont suscité le scepticisme des marchés quant à la possibilité d'atteindre l'objectif fixé.

En 2025, les charges d'intérêt représentaient 7,91 % du PIB, en baisse par rapport aux 8,07 % de 2024, mais représentant toujours une charge importante.

Le secteur public a affiché un déficit primaire de 0,43 % du PIB pour l'année, légèrement supérieur au déficit de 0,40 % enregistré l'année précédente.

Le secrétaire au Trésor, Rogerio Ceron, a déclaré que le Brésil s'efforcerait de réduire son ratio dette brute/PIB une fois qu'il commencerait à afficher des excédents primaires compris entre 0,5 % et 1 % du PIB.

Alberto Ramos, directeur du département Latam Economics chez Goldman Sachs, a déclaré que placer la dette du Brésil sur une trajectoire descendante durable et reconstituer les réserves budgétaires restait un défi majeur, car cela nécessiterait des excédents primaires structurels supérieurs à 2 % du PIB.

"Un tel résultat est très peu probable à court terme, selon nous", a-t-il déclaré, prévoyant que la dette du pays atteindrait 83,6 % du PIB en 2026.

Le gouvernement central vise un excédent primaire de 0,25 % du PIB cette année, un objectif considéré avec scepticisme par les économistes interrogés chaque semaine par la banque centrale, qui prévoient plutôt un déficit de 0,53 % du PIB.

Dans l'ensemble, le solde budgétaire nominal du Brésil a montré un déficit de 8,34 % du PIB en 2025, moins important que le déficit de 8,47 % en 2024, mais supérieur à 8 % pour la troisième année consécutive.

(1 $ = 5,1967 reais)