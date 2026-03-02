La dette de Paramount atteindra 79 milliards de dollars après l'accord avec Warner Bros, mais aucun plan de vente des actifs câblés n'est prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 11 et 12) par Harshita Mary Varghese

La fusion Paramount Skydance-Warner Bros Discovery créera une entité combinée qui aura une dette nette d'environ 79 milliards de dollars, a déclaré Paramount PSKY.O lundi, excluant tout plan de cession ou de spinoff des actifs du câble.

Les deux sociétés regrouperont leurs services de streaming, notamment Paramount+ et HBO Max, en une seule plateforme, a déclaré David Ellison, directeur général de Paramount, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Ensemble, les sociétés desservent déjà plus de 200 millions d'abonnés directs dans plus de 100 régions, a déclaré David Ellison, ce qui leur donne l'envergure et la puissance de feu nécessaires pour mieux rivaliser sur un marché dominé par Netflix NFLX.O .

Paramount a signé l'accord de 110 milliards de dollars, soit 31 dollars par action, pour Warner Bros tôt vendredi, après que Netflix a refusé de relever son offre.

L'acquisition devrait permettre d'économiser plus de 6 milliards de dollars de coûts, une grande partie provenant de "sources non salariales" en regroupant les technologies de streaming et les fournisseurs de cloud des deux sociétés, entre autres, a déclaré le responsable de la stratégie de Paramount, Andy Gordon.

L'objectif d'économie est bien plus élevé que l'objectif de synergie promis par Netflix, allant jusqu'à 3 milliards de dollars, et a suscité des craintes de licenciements et de réduction de la production télévisuelle et cinématographique de l'entité combinée Warner-Paramount.

La fusion réunira également CBS, MTV, Comedy Central et BET, appartenant à Paramount, et les réseaux de Warner, dont CNN, TNT et Food Network.

"En combinant nos activités linéaires, nous espérons augmenter nos flux de trésorerie, améliorer notre efficacité et mieux gérer les pressions du marché", a déclaré David Ellison.

L'entité fusionnée disposera de l'une des plus vastes bibliothèques de propriété intellectuelle commercialement éprouvée du secteur, réunissant des franchises telles que "Game of Thrones", "Mission Impossible", "Harry Potter", "Top Gun", l'univers DC et "SpongeBob SquarePants".

"HBO est un joyau de la couronne dans ce secteur... elle continuera à disposer des ressources et de l'indépendance nécessaires pour faire ce qu'elle fait de mieux en même temps", a déclaré David Ellison.

L'accord avec Paramount est soutenu par 54 milliards de dollars de dettes contractées auprès de Bank of America, Citigroup et Apollo.

Cela comprend 39 milliards de dollars de nouvelles dettes et 15 milliards de dollars pour refinancer le crédit-relais existant de Warner Bros, a déclaré Andy Gordon.

Warner Bros Discovery avait une dette nette de 29 milliards de dollars, tandis que Paramount avait 10,36 milliards de dollars à la fin de l'année dernière.

Les actions de Paramount ont baissé d'environ 1,6 %.

L'APPEL D'OFFRES DE LONGUE HALEINE

La course aux studios et aux actifs de diffusion en continu de Warner Bros s'est intensifiée au fil des mois, Paramount et Netflix s'échangeant des offres de rachat concurrentes.

Netflix a frappé le premier, signant un accord début décembre pour acheter ces actifs, à l'exclusion des réseaux câblés, pour 27,75 dollars par action, soit 82,7 milliards de dollars.

Le conseil d'administration de Warner ayant jugé la proposition de Paramount supérieure, Netflix s'est retiré de la bataille pour l'acquisition des actifs, notamment DC Comics, HBO et HBO Max.

L'accord entre Paramount et Warner Bros lèverait également les doutes concernant la valeur et le risque des réseaux câblés que les actionnaires de Warner auraient conservés dans le cadre de la proposition de Netflix, réduisant ainsi l'une des principales variables qui avaient ajouté aux doutes concernant l'offre de Netflix.

L'entité combinée devrait produire au moins 30 films en salle par an, tout en conservant les studios Warner Bros et Paramount.

Paramount a payé les 2,8 milliards de dollars d'indemnités de rupture que Warner devait à Netflix vendredi. L'accord devrait être conclu au cours du troisième trimestre de cette année.

L'acquisition devrait facilement obtenir l'approbation des autorités de la concurrence de l'Union européenne, les cessions nécessaires étant probablement mineures, a rapporté Reuters vendredi, citant des sources.

Paramount, dirigé par David Ellison, fils du milliardaire Larry Ellison, a des liens profonds avec l'administration Trump, un facteur qui, selon certains analystes, pourrait l'aider à obtenir un traitement réglementaire plus favorable.