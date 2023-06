"La désinflation espagnole est un bon signe pour les autres pays" (ABN Amro Investment Solutions)

(AOF) - Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions, souligne divergences importantes entre les pays de la zone euro. L'inflation allemande s'est accélérée à 6,8 % en glissement annuel, principalement en raison de l'effet de base (causé par l'anniversaire d'un billet de train à prix réduit et d'une essence subventionnée), tandis que l'inflation espagnole a ralenti à 1,6 %.

Étant donné que l'inflation espagnole a été la première à monter en flèche, la désinflation espagnole est un bon signe pour les autres pays, qui peuvent s'attendre à la même tendance, poursuit Christophe Boucher.

"Le taux de chômage est resté stable à 6,5 %, alimentant les craintes de nouvelles pressions sur les prix de base. Dans sa logique d'inquiétude d'une spirale prix-salaires, la BCE ne devrait pas voir ces chiffres d'un bon œil."

Avant de conclure : "Mme Lagarde s'est avérée être la plus optimiste lors de la conférence de la BCE à Sintra. Elle a clairement indiqué qu'une hausse en juillet était presque certaine. La décision de septembre reste un peu floue et dépendra de chiffres supplémentaires concernant les prix, les indices PMI et la croissance du PIB au deuxième trimestre."