La dernière salve commerciale de Trump : les droits de douane sur les meubles frappent les importateurs

Trump impose des droits de douane sur les meubles importés, ce qui a un impact sur les détaillants américains

Les détaillants ayant une forte production nationale enregistrent des gains

Les tarifs douaniers n'affecteront probablement pas les ventes des fêtes de fin d'année, mais poseront un problème en 2026, selon les analystes

(Ajout de détails provenant d'entreprises d'ameublement aux paragraphes 18 et 19) par Aishwarya Venugopal, Neil J Kanatt et Helen Reid

Les actions des entreprises américaines d'ameublement qui dépendent des importations ont glissé vendredi, alors que la dernière salve de droits de douane du président Donald Trump visait les canapés et les armoires et que les analystes réitéraient leurs avertissements sur les effets à long terme des hausses de prix probables.

M. Trump a annoncé des droits de douane de 50 % sur les armoires de cuisine et les meubles-lavabos importés, ainsi qu'une taxe de 30 % sur les meubles rembourrés, qui devraient entrer en vigueur le 1er octobre.

Dans un premier temps, les entreprises qui produisent dans le pays, comme La-Z-Boy et Ethan Allen, ont profité de la nouvelle. Mais les importateurs ont également compensé leurs pertes initiales, alors que le marché dans son ensemble s'est détourné des nouveaux droits de douane, annoncés en même temps que les droits de douane sur les camions importés et les produits pharmaceutiques de marque.

Les droits de douane rendront plus difficile pour les entreprises de maintenir les prix à la baisse, tandis que les dirigeants de l'industrie ont exprimé leurs inquiétudes quant au manque de capacité de production aux États-Unis, le pays dépendant fortement des importations en provenance de Chine, du Mexique et du Viêt Nam.

Les directeurs généraux de Williams-Sonoma WSM.N et de RH

RH.N , anciennement connu sous le nom de Restoration Hardware, ont tous deux fait part de cette inquiétude lors de récentes conférences téléphoniques sur les résultats. Les actions de Williams-Sonoma ont chuté de près de 2 % vendredi, tandis que celles de RH ont baissé de 4 %.

L'augmentation de la production nationale "nécessiterait des années d'investissements dans la construction d'installations et la main-d'œuvre que la plupart des entreprises de ce secteur ne peuvent pas se permettre", a déclaré Gary Friedman, directeur général de RH, au début du mois.

Les entreprises plus présentes aux États-Unis se portent mieux. Les actions de La-Z-Boy LZB.N ont gagné environ 2 %, tandis qu'Ethan Allen Interiors ETD.N a augmenté de 1,8 %.

"Nous continuerons à évaluer son impact, mais nous pensons que notre forte présence manufacturière en Amérique du Nord devrait nous aider à relever ces défis", a déclaré le directeur général d'Ethan Allen, Farooq Kathwari.

L'entreprise fabrique environ 75 % de ses produits en Amérique du Nord.

Wayfair, Williams-Sonoma, La-Z-Boy et RH n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

" La-Z-Boy et Ethan Allen pourraient en bénéficier s'ils sont en mesure de maintenir leurs prix alors que d'autres les augmentent, et en raison d'une meilleure disponibilité potentielle des produits ", a déclaré Michael Gunther, vice-président, responsable des perspectives chez Consumer Edge.

Jurgita Radzevičė, directeur général de SBA Home, un fabricant de meubles lituanien qui fournit le distributeur de meubles suédois IKEA, a déclaré qu'il n'était pas clair quels tarifs douaniers s'appliqueraient à ses exportations vers les États-Unis.

"Nous ne savons pas si les nouveaux droits de douane s'ajouteront aux droits existants ou s'ils les remplaceront, ni comment ils seront appliqués aux entreprises européennes dans la pratique", a-t-elle déclaré, précisant que l'entreprise était en train de finaliser un projet d'usine de meubles en Caroline du Nord.

L'entreprise privée de mobilier pour bébés Newton Baby a déclaré qu'elle devrait augmenter le prix de ses berceaux fabriqués au Viêt Nam, d'une valeur de 600 dollars, en fonction du taux global des droits de douane, a déclaré le directeur général Aaron Zagha.

"Il y a très peu de berceaux fabriqués aux États-Unis

L'entreprise s'approvisionne également en Thaïlande, en Turquie, en Inde et au Pakistan.

Arin Schultz, directeur de la croissance de la société privée de matelas et de meubles Naturepedic, a déclaré que l'entreprise attendait une commande de têtes de lit rembourrées en provenance d'Inde après l'annonce de M. Trump.

"Nous allons certainement devoir augmenter les prix par rapport à ce que nous avions l'intention de lancer", a déclaré M. Schultz à propos des têtes de lit rembourrées.

Les actions du distributeur en ligne Wayfair, qui dépend fortement des importations en provenance de Chine et du Viêt Nam, n'ont guère changé.

Les prix de tous les produits, des vêtements aux téléviseurs, ont augmenté ces derniers mois, car les fabricants et les détaillants luttent contre l'évolution constante des tarifs douaniers tout en essayant de compenser la hausse des coûts des matières premières et de la chaîne d'approvisionnement.

"Les droits de douane mettent du temps à se répercuter sur les consommateurs. La plupart des produits de vacances seront importés avant le 1er octobre, de sorte qu'il est peu probable que les nouveaux droits de douane nuisent aux ventes. Mais ils constituent un obstacle supplémentaire pour les détaillants de produits de rénovation et d'ameublement, déjà confrontés à la stagnation du marché de l'immobilier", a déclaré Zak Stambor, d'eMarketer.