La dernière journée du carnaval de Nice et la fête du Citron de Menton annulées

(Actualisé avec citations, impact) NICE, Alpes-Maritimes, 26 février (Reuters) - Face à la menace du coronavirus, les deux grandes fêtes hivernales et populaires de la Côte d'Azur, le carnaval de Nice et la Fête du Citron à Menton, n'iront pas jusqu'à leur terme, ont annoncé mercredi après-midi les maires des deux communes. La dernière journée du carnaval de Nice, prévue samedi, a été annulée "à titre préventif", a précisé Christian Estrosi. Le feu d'artifice qui devait être tiré dimanche est également supprimé afin d'éviter un trop important rassemblement de foule. La traditionnelle crémation du "roi du carnaval" est en revanche maintenue mais dans un format réduit. "Nous n'avons pour l'heure aucun cas de Covid-19 détecté à Nice ou dans le département et au plan sanitaire les choses sont bien organisées avec le CHU de Nice, mais à titre préventif et à titre de précaution, j'ai décidé que la dernière journée du carnaval n'aurait pas lieu", a expliqué Christian Estrosi. "Pour moi, la santé doit passer avant tout", poursuit-il, expliquant que l'annulation de cette ultime journée de festivité lui semble être "la décision la plus responsable". Le maire LR de Nice a notamment fait état de contaminations en Ligurie et dans le Piémont, qui jouxtent les Alpes-Maritimes de l'autre côté de la frontière. Même souci à Menton, dernière ville avant la frontière avec l'Italie, où le maire, Jean-Claude Guibal, a décidé d'annuler la Fête du Citron "par application du principe de précaution en raison de la situation sanitaire liée au coronavirus Covid-19". Cette manifestation devait se terminer dimanche. Depuis plusieurs jours, notamment après l'annulation des dernières journées du carnaval de Venise, la question du maintien de ces deux fêtes attirant des dizaines de milliers de visiteurs du monde entier, dont de nombreux Italiens venus en voisins, se posait alors que les cas de Covid-19 se multiplient de l'autre côté de la frontière. Quelque 19.000 personnes étaient attendues samedi au carnaval de Nice. Mais selon le maire de Nice, l'annulation ne devrait pas avoir d'impact négatif "car cette édition est sans doute l'une de celles dont les résultats auront été les plus performantes de ces trente dernières années", assure-t-il. "Nous nous donnons un moyen de plus d'éviter que le coronavirus entre sur notre territoire." (Matthias Galante Édité par Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)

