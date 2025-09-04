 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 693,10
-0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La dernière émission obligataire de Forvia largement sursouscrite
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 10:06

(Zonebourse.com) - Forvia a annoncé jeudi avoir procédé à une émission d'obligations senior largement sursouscrite, ce qui lui a permis de porter le montant de l'opération à 600 millions d'euros, contre 500 millions d'euros envisagés initialement.

Les fonds levés grâce à la mise sur le marché de ces obligations à 5,375% devant arriver à échéance en 2031 sont destinés à financer le rachat des obligations liées aux obligations liées au développement durable à maturité 2027 de l'équipementier automobile et/ou les obligations classiques de même échéance.

Tout produit restant de l'offre sera utilisé pour rembourser d'autres dettes senior, est-il précisé dans un communiqué.

Forvia indique qu'il prévoit de déposer une demande d'admission des nouvelles obligations à la cote officielle d'Euronext Dublin. Le règlement-livraison des nouvelles obligations est prévu le 15 septembre.


Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
11,0500 EUR Euronext Paris -0,67%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank