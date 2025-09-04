La dernière émission obligataire de Forvia largement sursouscrite
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 10:06
Les fonds levés grâce à la mise sur le marché de ces obligations à 5,375% devant arriver à échéance en 2031 sont destinés à financer le rachat des obligations liées aux obligations liées au développement durable à maturité 2027 de l'équipementier automobile et/ou les obligations classiques de même échéance.
Tout produit restant de l'offre sera utilisé pour rembourser d'autres dettes senior, est-il précisé dans un communiqué.
Forvia indique qu'il prévoit de déposer une demande d'admission des nouvelles obligations à la cote officielle d'Euronext Dublin. Le règlement-livraison des nouvelles obligations est prévu le 15 septembre.
