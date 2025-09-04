La dernière émission obligataire de Forvia largement sursouscrite information fournie par Cercle Finance • 04/09/2025 à 10:06









(Zonebourse.com) - Forvia a annoncé jeudi avoir procédé à une émission d'obligations senior largement sursouscrite, ce qui lui a permis de porter le montant de l'opération à 600 millions d'euros, contre 500 millions d'euros envisagés initialement.



Les fonds levés grâce à la mise sur le marché de ces obligations à 5,375% devant arriver à échéance en 2031 sont destinés à financer le rachat des obligations liées aux obligations liées au développement durable à maturité 2027 de l'équipementier automobile et/ou les obligations classiques de même échéance.



Tout produit restant de l'offre sera utilisé pour rembourser d'autres dettes senior, est-il précisé dans un communiqué.



Forvia indique qu'il prévoit de déposer une demande d'admission des nouvelles obligations à la cote officielle d'Euronext Dublin. Le règlement-livraison des nouvelles obligations est prévu le 15 septembre.







