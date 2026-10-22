La déprime règne sur fond d'avalanche de résultats en Europe

Les Bourses européennes dépriment ce jeudi, dans un contexte de mauvaises nouvelles plombant le moral des opérateurs, entre tensions géopolitiques au Moyen-Orient et inquiétudes concernant les finances françaises, alors que la saison des résultats bat son plein.

Après environ une heure d'échanges, le CAC 40 s'inscrit en baisse de l'ordre de 1,2%, à 7 825 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 lâche 1,6%, que le DAX de Francfort perd 1,1% et que le FTSE de Londres ne cède que 0,6%.

"Les marchés ont connu 24 nouvelles heures difficiles, les investisseurs étant confrontés aux inquiétudes concernant la croissance de l'intelligence artificielle (IA), à la hausse des prix du pétrole et à la persistance des tensions budgétaires", rappelle Deutsche Bank.

L'établissement allemand souligne que, si le S&P 500 ( 0,58%) a enregistré hier une troisième séance consécutive de hausse, terminant à moins de 1% de son record historique, "tous ces risques refont surface ce matin".

Un cocktail de mauvaises nouvelles plombe le moral

Deutsche Bank note ainsi que les dernières publications de résultats après la clôture des marchés américains n'ont pas réussi à rassurer les investisseurs, les contrats à terme sur le NASDAQ 100 laissant présager de nouveaux replis. Tesla, notamment, est attendu en baisse de l'ordre de 3%.

La banque ajoute que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont entraîné un rebond des cours du pétrole ce matin, le Brent ( 2,1%) évoluant actuellement autour de 112 USD le baril, un plus haut depuis environ cinq mois.

"Le New York Times a rapporté que les Etats-Unis et Israël avaient élaboré des plans pour de nouvelles frappes contre l'Iran après les élections de mi-mandat, l'article indiquant que les cibles incluraient probablement des infrastructures énergétiques", souligne-t-elle.

Enfin, Deutsche Bank pointe la situation budgétaire de la France, qui reste au centre des préoccupations, le rendement de l'obligation souveraine française à 10 ans ayant clôturé hier au-dessus de 5% pour la première fois depuis 2002. Actuellement, il atteint même 5,08%.

La saison des résultats bat son plein en Europe

C'est dans ce contexte pesant que la saison des résultats du 3e trimestre bat son plein en Europe, les investisseurs réservant des accueils contrastés aux multiples publications d'entreprises de la matinée.

Parmi les composantes du CAC 40 à Paris, ils sanctionnent ainsi lourdement le point d'activité d'Hermès : le sellier a publié un chiffre d'affaires trimestriel de 4,10 MdsEUR, en croissance organique de 4,3%, inférieur au consensus des analystes.

Dans le SBF 120, si les chiffres d'ID Logistics ( 10,5%) et, secondairement, de Sartorius Stedim Biotech ( 1,5%) sont du goût des investisseurs et propulsent ces valeurs en tête de l'indice, ceux de FDJ United (-5,3%) sont clairement boudés.

Sur les autres places européennes, Besi (-2,5% à Amsterdam) et Pearson (-2,1% à Londres) perdent du terrain après leurs publications respectives, à l'inverse de Nestlé ( 1,8% à Zurich), LSE Group ( 3,5% à Londres), Galderma ( 5% à Zurich) et UCB ( 13% à Bruxelles).

Le climat des affaires s'améliore timidement en France, selon l'Insee

Seule donnée notable de ce matin, l'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, gagne un point pour atteindre 97 en octobre, se rapprochant ainsi de sa moyenne de long terme.

Par secteur, l'indicateur du climat des affaires repart fortement à la hausse dans l'industrie et augmente légèrement dans les services, tandis qu'il se dégrade de nouveau dans le commerce de détail et repart à la baisse dans le bâtiment.