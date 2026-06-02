 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La demande en matière d'IA et l'optimisme quant aux résultats ont fait grimper la valeur boursière des géants de la technologie en mai
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 16:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les entreprises technologiques les plus valorisées au monde, à l'exception d'Alphabet GOOGL.O , ont vu leur capitalisation boursière grimper de plusieurs milliards de dollars en mai, les perspectives de bénéfices optimistes et la forte demande en puces d'IA ayant alimenté une hausse de leurs actions.

Apple AAPL.O , les fabricants de puces mémoire Micron Technology MU.O , Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix

000660.KS ont mené la hausse, gagnant respectivement 598 milliards, 512 milliards, 481 milliards et 377 milliards de dollars en valeur boursière. Leurs capitalisations boursières ont atteint respectivement 4 580 milliards, 1 090 milliards, 1 100 milliards et 1 340 milliards de dollars.

Fin avril, Apple a mis en avant la forte demande pour ses produits phares, l'iPhone 17 et le MacBook Neo, et a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 100 milliards de dollars. Samsung a annoncé en avril une multiplication par huit de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre , tandis que Micron a bénéficié de révisions à la hausse de la part des analystes après avoir déclaré que ses puces HBM (mémoire à large bande passante) de 2026 étaient déjà en rupture de stock et que les produits HBM4 de nouvelle génération étaient en cours de production.

Microsoft MSFT.O et Nvidia NVDA.O ont également progressé, leur valeur boursière augmentant respectivement de 315 milliards et 276 milliards de dollars, pour atteindre 3 350 milliards et 5 110 milliards de dollars. En mai, Nvidia a prévu un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux attentes et a annoncé un programme de rachat d'actions de 80 milliards de dollars.

À contre-courant de la tendance, la valeur boursière d'Alphabet a chuté de 59,77 milliards de dollars pour s'établir à 4 590 milliards de dollars.

Parmi les 20 entreprises les plus valorisées au monde, tous secteurs confondus, le groupe bancaire JPMorgan Chase JPM.N et le géant de la distribution Walmart WMT.O ont enregistré les plus fortes baisses de capitalisation boursière en mai, de 130,47 milliards de dollars et 37,3 milliards de dollars respectivement, pour s'établir à 921 milliards de dollars et 802 milliards de dollars.

Dividendes

Valeurs associées

ALPHABET-A
366,9400 USD NASDAQ -2,51%
APPLE
312,9500 USD NASDAQ +2,17%
JPMORGAN CHASE
299,480 USD NYSE +0,94%
META PLATFORMS
607,7400 USD NASDAQ +1,21%
MICRON TECHNOLOGY
1 038,9350 USD NASDAQ +0,33%
MICROSOFT
444,1399 USD NASDAQ -3,56%
NVIDIA
225,1800 USD NASDAQ +0,37%
SAMSUNG ELECTRON
140,0000 USD OTCBB +114,69%
WALMART
113,2300 USD NASDAQ -1,20%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le journaliste Patrick Poivre d'Arvor à Neuilly-sur-Seine, le 22 mai 2025 dans les Hauts-de-Seine ( AFP / Thomas SAMSON )
    PPDA visé par deux nouvelles plaintes pour agressions sexuelles
    information fournie par AFP 02.06.2026 17:48 

    L'ex-présentateur Patrick Poivre d'Arvor, déjà mis en examen en décembre 2023 pour viol, est l'objet de deux nouvelles plaintes pour agression sexuelle, a indiqué mardi à l'AFP le parquet de Nanterre, confirmant une information de RTL. "Je vous confirme que deux ... Lire la suite

  • Des écrans à la Bourse de Londres le 28 avril 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )
    Les Bourses européennes terminent dans le vert
    information fournie par AFP 02.06.2026 17:45 

    Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, portées par l'enthousiasme des investisseurs autour de l'IA et des semi-conducteurs, qui éclipse les incertitudes géopolitiques. Paris a pris 0,77%, Francfort 0,48% et Londres 0,33%. Milan a gagné 1,61%. Euronext ... Lire la suite

  • Image tirée d'une vidéo montrant l'explosion de la fusée New Glenn de Blue Origiin, le 28 mai 2026 à Cap Canaveral, en Floride ( NASASpaceflight.com / - )
    Explosion de la fusée New Glenn: le patron de Blue Origin table sur une reprise des vols en 2026
    information fournie par AFP 02.06.2026 17:22 

    Le directeur général de Blue Origin, l'entreprise spatiale fondée par le multimilliardaire Jeff Bezos, a assuré dans la nuit de lundi à mardi qu'ils voleraient "à nouveau avant la fin de cette année", quelques jours après l'explosion spectaculaire de leur fusée ... Lire la suite

  • ( AFP / RONNY HARTMANN )
    Rheinmetall signe des contrats avec l'armée roumaine pour 5,7 milliards d'euros
    information fournie par Boursorama avec AFP 02.06.2026 17:13 

    Le géant allemand de l'armement Rheinmetall a annoncé mardi la signature de contrats avec l'armée roumaine à hauteur de 5,7 milliards d'euros, "la plus importante série de contrats internationaux de l'histoire récente de l'entreprise" selon un communiqué. Cet ensemble ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
63,1 -43,56%
CAC 40
8 209,09 +0,77%
Pétrole Brent
95,53 +0,29%
HAFFNER ENERGY
0,299 -8,56%
SOITEC
153,05 +3,97%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank