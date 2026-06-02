La demande en matière d'IA et l'optimisme quant aux résultats ont fait grimper la valeur boursière des géants de la technologie en mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les entreprises technologiques les plus valorisées au monde, à l'exception d'Alphabet GOOGL.O , ont vu leur capitalisation boursière grimper de plusieurs milliards de dollars en mai, les perspectives de bénéfices optimistes et la forte demande en puces d'IA ayant alimenté une hausse de leurs actions.

Apple AAPL.O , les fabricants de puces mémoire Micron Technology MU.O , Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix

000660.KS ont mené la hausse, gagnant respectivement 598 milliards, 512 milliards, 481 milliards et 377 milliards de dollars en valeur boursière. Leurs capitalisations boursières ont atteint respectivement 4 580 milliards, 1 090 milliards, 1 100 milliards et 1 340 milliards de dollars.

Fin avril, Apple a mis en avant la forte demande pour ses produits phares, l'iPhone 17 et le MacBook Neo, et a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 100 milliards de dollars. Samsung a annoncé en avril une multiplication par huit de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre , tandis que Micron a bénéficié de révisions à la hausse de la part des analystes après avoir déclaré que ses puces HBM (mémoire à large bande passante) de 2026 étaient déjà en rupture de stock et que les produits HBM4 de nouvelle génération étaient en cours de production.

Microsoft MSFT.O et Nvidia NVDA.O ont également progressé, leur valeur boursière augmentant respectivement de 315 milliards et 276 milliards de dollars, pour atteindre 3 350 milliards et 5 110 milliards de dollars. En mai, Nvidia a prévu un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux attentes et a annoncé un programme de rachat d'actions de 80 milliards de dollars.

À contre-courant de la tendance, la valeur boursière d'Alphabet a chuté de 59,77 milliards de dollars pour s'établir à 4 590 milliards de dollars.

Parmi les 20 entreprises les plus valorisées au monde, tous secteurs confondus, le groupe bancaire JPMorgan Chase JPM.N et le géant de la distribution Walmart WMT.O ont enregistré les plus fortes baisses de capitalisation boursière en mai, de 130,47 milliards de dollars et 37,3 milliards de dollars respectivement, pour s'établir à 921 milliards de dollars et 802 milliards de dollars.