 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 067,50
-0,65%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La demande de centres de données d'Exelon augmente de 12 % au troisième trimestre et les bénéfices dépassent les estimations
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 18:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte avec des détails sur la demande des centres de données)

Exelon Corp EXC.O a vu une augmentation de 12% de la demande des clients potentiels des centres de données au cours du troisième trimestre, alors que la principale compagnie d'électricité américaine s'efforce de modifier les lois des États qui l'empêchent de développer de nouvelles centrales électriques, ont déclaré ses dirigeants mardi.

L'expansion de l'intelligence artificielle des Big Tech, qui nécessite des entrepôts de serveurs à forte consommation d'énergie connus sous le nom de centres de données, fait grimper la consommation d'électricité aux États-Unis et pousse les compagnies d'électricité à faire des pieds et des mains pour répondre à la demande.

Le nombre de clients de centres de données cherchant à se connecter au réseau d'Exelon, qui couvre 20 États, principalement dans les régions du Midwest et du Mid-Atlantic, a atteint 19 gigawatts au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre. Dix-neuf gigawatts, c'est assez pour alimenter plus de 14 millions de foyers.

Exelon et d'autres compagnies d'électricité américaines réglementées ont récemment proposé de construire et d'exploiter leurs propres centrales électriques. Dans les États déréglementés, les entreprises de services publics sont autorisées à posséder des lignes électriques, mais pas à produire de l'électricité.

"Nous sommes prêts à collaborer avec les États qui cherchent à répondre aux besoins croissants en matière de sécurité énergétique d'une manière qui corresponde à leurs objectifs", a déclaré Calvin Butler, directeur général d'Exelon, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats avec les investisseurs. Exelon a annoncé mardi un bénéfice pour le troisième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à la hausse des tarifs de l'électricité et à la baisse des coûts de réparation des dégâts causés par les tempêtes.

La société a déclaré que tous ses services publics ont enregistré une croissance des bénéfices d'une année sur l'autre au cours du trimestre. Les gains sont principalement dus à l'augmentation des tarifs réglementés de distribution et de transport, à la diminution des perturbations liées aux tempêtes par rapport à l'année précédente et aux avantages fiscaux de certaines filiales de l'entreprise. Confrontées à une double menace , à savoir les perturbations météorologiques liées au changement climatique et la croissance explosive des centres de données, qui a porté la demande d'électricité à des niveaux record , les compagnies d'électricité américaines se sont efforcées de répercuter la hausse des coûts sur les consommateurs en augmentant les factures d'électricité. Les bénéfices de l'unité PECO d'Exelon, la plus grande compagnie d'électricité et de gaz naturel de Pennsylvanie, ont plus que doublé pour atteindre 250 millions de dollars au cours du troisième trimestre. La société a déclaré un chiffre d'affaires global de 6,71 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 6,15 milliards de dollars l'année précédente.

La société a réaffirmé ses prévisions de bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'année 2025, à savoir 2,64 à 2,74 dollars par action. Les analystes s'attendaient à 2,69 dollars par action, selon les données compilées par LSEG. La société basée à Chicago a affiché un bénéfice d'exploitation ajusté de 86 cents par action pour le troisième trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 78 cents par action.

Les actions d'Exelon étaient en baisse d'environ 1 % à 45,73 dollars en début d'après-midi sur le Nasdaq.

Valeurs associées

EXELON
45,8050 USD NASDAQ -0,68%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Publicité sur une façade du Bazar de l'Hotel de Ville (BHV) à Paris, le 3 novembre 2025, annonçant l'ouverture d'un espace Shein pour le 5 novembre ( AFP / Julie SEBADELHA )
    En plein scandale, Shein s'apprête à s'installer au BHV à Paris
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:40 

    Visé par une enquête pour la vente de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, le géant de l'e-commerce asiatique Shein dit collaborer à 100% avec la justice et ouvrira bien mercredi à Paris, malgré tout, son grand espace au BHV. S'il dit avoir "réfléchi à arrêter" ... Lire la suite

  • Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors d'une interview avec des agences internationales, dont l'AFP, le 4 novembre 2025 à Belem, au Brésil ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    Lula ne veut pas d'une "invasion terrestre" américaine du Venezuela
    information fournie par AFP 04.11.2025 18:33 

    Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a rejeté mardi une éventuelle incursion terrestre des États-Unis au Venezuela, réitérant sa disposition à servir de médiateur entre les deux pays. "Je ne veux pas que nous en arrivions à une invasion terrestre" au ... Lire la suite

  • Des touristes admirent Canary Wharf depuis Greenwich Park, à Londres
    L'Europe finit dans le rouge, l'IA jette un froid
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle s'étant refroidi alors que les valorisations élevées du secteur suscitent des doutes et éloignent les investisseurs du risque. À Paris, le CAC ... Lire la suite

  • Sommet du lobby automobile français PFA à Paris
    Renault propose de geler pour dix ans la réglementation UE pour les petits EV
    information fournie par Reuters 04.11.2025 18:29 

    PARIS (Reuters) -Le directeur général de Renault Group a préconisé mardi que la réglementation automobile en Europe soit gelée pendant au moins dix ans pour favoriser l'émergence d'une catégorie de petites voitures électriques abordables susceptibles de contrer ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank