La demande de centres de données d'Exelon augmente de 12 % au troisième trimestre et les bénéfices dépassent les estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte avec des détails sur la demande des centres de données)

Exelon Corp EXC.O a vu une augmentation de 12% de la demande des clients potentiels des centres de données au cours du troisième trimestre, alors que la principale compagnie d'électricité américaine s'efforce de modifier les lois des États qui l'empêchent de développer de nouvelles centrales électriques, ont déclaré ses dirigeants mardi.

L'expansion de l'intelligence artificielle des Big Tech, qui nécessite des entrepôts de serveurs à forte consommation d'énergie connus sous le nom de centres de données, fait grimper la consommation d'électricité aux États-Unis et pousse les compagnies d'électricité à faire des pieds et des mains pour répondre à la demande.

Le nombre de clients de centres de données cherchant à se connecter au réseau d'Exelon, qui couvre 20 États, principalement dans les régions du Midwest et du Mid-Atlantic, a atteint 19 gigawatts au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre. Dix-neuf gigawatts, c'est assez pour alimenter plus de 14 millions de foyers.

Exelon et d'autres compagnies d'électricité américaines réglementées ont récemment proposé de construire et d'exploiter leurs propres centrales électriques. Dans les États déréglementés, les entreprises de services publics sont autorisées à posséder des lignes électriques, mais pas à produire de l'électricité.

"Nous sommes prêts à collaborer avec les États qui cherchent à répondre aux besoins croissants en matière de sécurité énergétique d'une manière qui corresponde à leurs objectifs", a déclaré Calvin Butler, directeur général d'Exelon, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats avec les investisseurs. Exelon a annoncé mardi un bénéfice pour le troisième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à la hausse des tarifs de l'électricité et à la baisse des coûts de réparation des dégâts causés par les tempêtes.

La société a déclaré que tous ses services publics ont enregistré une croissance des bénéfices d'une année sur l'autre au cours du trimestre. Les gains sont principalement dus à l'augmentation des tarifs réglementés de distribution et de transport, à la diminution des perturbations liées aux tempêtes par rapport à l'année précédente et aux avantages fiscaux de certaines filiales de l'entreprise. Confrontées à une double menace , à savoir les perturbations météorologiques liées au changement climatique et la croissance explosive des centres de données, qui a porté la demande d'électricité à des niveaux record , les compagnies d'électricité américaines se sont efforcées de répercuter la hausse des coûts sur les consommateurs en augmentant les factures d'électricité. Les bénéfices de l'unité PECO d'Exelon, la plus grande compagnie d'électricité et de gaz naturel de Pennsylvanie, ont plus que doublé pour atteindre 250 millions de dollars au cours du troisième trimestre. La société a déclaré un chiffre d'affaires global de 6,71 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 6,15 milliards de dollars l'année précédente.

La société a réaffirmé ses prévisions de bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'année 2025, à savoir 2,64 à 2,74 dollars par action. Les analystes s'attendaient à 2,69 dollars par action, selon les données compilées par LSEG. La société basée à Chicago a affiché un bénéfice d'exploitation ajusté de 86 cents par action pour le troisième trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 78 cents par action.

Les actions d'Exelon étaient en baisse d'environ 1 % à 45,73 dollars en début d'après-midi sur le Nasdaq.