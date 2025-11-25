 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 946,19
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La demande de cantines de bureau aux États-Unis permet à Compass de réaliser un bénéfice supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 09:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Compass enregistre une forte croissance en Amérique du Nord, avec un chiffre d'affaires organique en hausse de 9,1 %

*

L'exposition plus faible au secteur public protège Compass des perturbations liées à l'arrêt des activités aux États-Unis

*

Les actions chutent en raison de prévisions conformes pour 2026

(Réécriture des résultats et des perspectives)

Le bénéfice annuel et le chiffre d'affaires de Compass Group CPG.L ont légèrement dépassé les attentes du marché mardi, alimentés par une forte demande dans les cantines de bureau et de nouveaux contrats sur son marché le plus important, les États-Unis.

Le plus grand traiteur du monde, qui sert les employés de bureau de sociétés telles que Google, Amazon et Microsoft, a également prévu une croissance des bénéfices d'environ 10 % et une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 7 % pour le nouvel exercice financier, ce qui correspond à peu près aux attentes.

Compass bénéficie également de nouveaux contrats dans la région, notamment au nouveau siège social de J.P.Morgan à New York, où il a remporté le contrat de gestion d'un pub et de restaurants à service complet dans ce bâtiment de 60 étages.

Les inquiétudes concernant l'économie américaine et l'impact des politiques du président Donald Trump en matière de soins de santé et d'éducation avaient initialement pesé sur les perspectives des entreprises de restauration.

Mais le modèle diversifié de Compass et sa moindre exposition au secteur public, où une fermeture gouvernementale de 43 jours avait perturbé les opérations, ont contribué à atténuer ces craintes.

Son rival américain Aramark ARMK.N avait prévu une année 2026 encourageante malgré un chiffre d'affaires du quatrième trimestre inférieur aux attentes du marché, tandis que le français Sodexo EXHO.PA a signalé le mois dernier un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires en 2026 en raison des difficultés rencontrées aux États-Unis, dues à des pertes de contrats et à un manque de compétitivité.

Le chiffre d'affaires organique de Compass en Amérique du Nord a augmenté de 9,1 % au cours de l'année, le secteur des affaires et de l'industrie, qui s'adresse principalement aux employés de bureau, ayant été particulièrement dynamique, tandis que d'autres secteurs ont également enregistré de bonnes performances, a déclaré l'entreprise.

Ces dernières années, l'entreprise a connu une croissance significative sur ses marchés clés que sont les États-Unis, l'Europe et la Grande-Bretagne, grâce à des acquisitions et au fait que de plus en plus d'entreprises externalisent leurs activités de cantine pour réduire leurs coûts.

Compass s'approvisionne également localement pour 85 % de ses produits alimentaires, ce qui lui permet d'être moins exposée à la hausse des tarifs d'importation aux États-Unis.

La société, qui sert des bureaux, des hôpitaux, des universités et des événements sportifs et de loisirs dans environ 30 pays, a annoncé un bénéfice d'exploitation sous-jacent de 3,34 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 46,1 milliards de dollars pour l'exercice clos le 30 septembre.

Les analystes ayant participé à un sondage réalisé par la société s'attendaient à un bénéfice d'exploitation sous-jacent d'environ 3,31 milliards de dollars sur un chiffre d'affaires de 45,4 milliards de dollars pour l'exercice 2025.

Ses actions cotées à Londres étaient en baisse d'environ 1,3 % dans les premiers échanges, les analystes citant les prévisions conformes.

Valeurs associées

ARAMARK
37,690 USD NYSE -0,36%
COMPASS GROUP
2 366,000 GBX LSE -3,39%
SODEXO
46,8800 EUR Euronext Paris -0,59%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 09:43

    BOUFFER toujours bouffer

    Les AMERLOCK vont encore grossir

    Déjà qu'ils veulent manger le monde

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Olivier Faure, premier secrétaire du PS et député socialiste, à l'Assemblée nationale le 12 novembre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )
    Faure (PS) pense toujours possible un vote du budget avant fin décembre
    information fournie par AFP 25.11.2025 10:25 

    "Je pense que nous allons y arriver", a déclaré mardi le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, à propos d'une adoption des budgets de l'État et de la Sécurité sociale par le Parlement avant fin décembre. "Nous avons besoin de faire avancer le pays ... Lire la suite

  • Violences à l’égard des femmes : "Qui arrêtera la violence ?"
    Violences à l’égard des femmes : "Qui arrêtera la violence ?"
    information fournie par France 24 25.11.2025 10:23 

    A la Une de la presse ce mardi 25 novembre, la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes. Vers un retour du service militaire obligatoire en France ?. Et une maladie rare stoppée grâce à une thérapie unique.

  • Des habitants évacués d'un immeuble à Kiev pendant un bombardement russe, le 25 novembre 2025 ( AFP / Genya SAVILOV )
    Nouvelle nuit d'attaques aériennes massives en Ukraine et en Russie
    information fournie par AFP 25.11.2025 10:14 

    L'Ukraine comme la Russie ont fait état mardi matin de frappes aériennes "massives" sur leurs territoires, avec au moins six morts côté ukrainien, où le secteur énergétique et la capitale Kiev ont de nouveau été visés, et trois morts dans la région russe de Rostov. ... Lire la suite

  • Des voitures en circulation sur une route du centre de Milan
    Les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté de 4,9% en octobre, selon l'ACEA
    information fournie par Reuters 25.11.2025 10:11 

    par Marleen Kaesebier (Reuters) -Les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté de 4,9% en octobre, les voitures électriques (VE) dépassant les immatriculations de véhicules à moteur thermique, selon les données de l'Association des constructeurs européens ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank