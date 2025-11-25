La demande de cantines de bureau aux États-Unis permet à Compass de réaliser un bénéfice supérieur aux attentes

Compass enregistre une forte croissance en Amérique du Nord, avec un chiffre d'affaires organique en hausse de 9,1 %

L'exposition plus faible au secteur public protège Compass des perturbations liées à l'arrêt des activités aux États-Unis

Les actions chutent en raison de prévisions conformes pour 2026

Le bénéfice annuel et le chiffre d'affaires de Compass Group CPG.L ont légèrement dépassé les attentes du marché mardi, alimentés par une forte demande dans les cantines de bureau et de nouveaux contrats sur son marché le plus important, les États-Unis.

Le plus grand traiteur du monde, qui sert les employés de bureau de sociétés telles que Google, Amazon et Microsoft, a également prévu une croissance des bénéfices d'environ 10 % et une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 7 % pour le nouvel exercice financier, ce qui correspond à peu près aux attentes.

Compass bénéficie également de nouveaux contrats dans la région, notamment au nouveau siège social de J.P.Morgan à New York, où il a remporté le contrat de gestion d'un pub et de restaurants à service complet dans ce bâtiment de 60 étages.

Les inquiétudes concernant l'économie américaine et l'impact des politiques du président Donald Trump en matière de soins de santé et d'éducation avaient initialement pesé sur les perspectives des entreprises de restauration.

Mais le modèle diversifié de Compass et sa moindre exposition au secteur public, où une fermeture gouvernementale de 43 jours avait perturbé les opérations, ont contribué à atténuer ces craintes.

Son rival américain Aramark ARMK.N avait prévu une année 2026 encourageante malgré un chiffre d'affaires du quatrième trimestre inférieur aux attentes du marché, tandis que le français Sodexo EXHO.PA a signalé le mois dernier un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires en 2026 en raison des difficultés rencontrées aux États-Unis, dues à des pertes de contrats et à un manque de compétitivité.

Le chiffre d'affaires organique de Compass en Amérique du Nord a augmenté de 9,1 % au cours de l'année, le secteur des affaires et de l'industrie, qui s'adresse principalement aux employés de bureau, ayant été particulièrement dynamique, tandis que d'autres secteurs ont également enregistré de bonnes performances, a déclaré l'entreprise.

Ces dernières années, l'entreprise a connu une croissance significative sur ses marchés clés que sont les États-Unis, l'Europe et la Grande-Bretagne, grâce à des acquisitions et au fait que de plus en plus d'entreprises externalisent leurs activités de cantine pour réduire leurs coûts.

Compass s'approvisionne également localement pour 85 % de ses produits alimentaires, ce qui lui permet d'être moins exposée à la hausse des tarifs d'importation aux États-Unis.

La société, qui sert des bureaux, des hôpitaux, des universités et des événements sportifs et de loisirs dans environ 30 pays, a annoncé un bénéfice d'exploitation sous-jacent de 3,34 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 46,1 milliards de dollars pour l'exercice clos le 30 septembre.

Les analystes ayant participé à un sondage réalisé par la société s'attendaient à un bénéfice d'exploitation sous-jacent d'environ 3,31 milliards de dollars sur un chiffre d'affaires de 45,4 milliards de dollars pour l'exercice 2025.

Ses actions cotées à Londres étaient en baisse d'environ 1,3 % dans les premiers échanges, les analystes citant les prévisions conformes.