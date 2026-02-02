 Aller au contenu principal
La demande d'outils d'IA stimule les bénéfices de Palantir
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 19:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 février - ** Les actions de Palantir PLTR.O augmentent de 2,2 % à 149,84 $ avant la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture des marchés lundi ** PLTR a constaté une augmentation de la demande pour ses outils d'intelligence artificielle de qualité militaire. En octobre, PLTR a annoncé un accord pour utiliser les puces de Nvidia NVDA.O afin d'aider les clients à accélérer la prise de décision dans des domaines complexes tels que la logistique

** Les analystes de Wall Street s'attendent à un bond de 61% du chiffre d'affaires de PLTR à 1,3 milliard de dollars, ainsi qu'à une hausse de 64% du bénéfice par action ajusté à 23 cents, contre 14 cents l'année précédente

** Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action ajusté de PLTR ont atteint ou dépassé les attentes des analystes à chaque fois au cours des 8 derniers trimestres ** Sur les 27 analystes couvrant PLTR, la note moyenne est "HOLD" et le PT médian est de $200, inchangé depuis un mois

** PLTR est en baisse de 15,8 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 1,8 % pour l'indice composite NASDAQ

