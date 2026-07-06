La demande d'Elon Musk visant à faire annuler le verdict de fraude concernant Twitter a été rejetée par un juge américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le juge accorde des intérêts antérieurs au jugement, confirme la certification du recours collectif et rejette l'une des demandes

* Les investisseurs ont affirmé que Musk avait tenté de se rétracter ou de renégocier le rachat de Twitter

* Le montant total des dommages-intérêts pourrait s'élever à 2,6 milliards de dollars

(Ajout d'une estimation actualisée des dommages-intérêts, d'une déclaration de l'avocat des investisseurs, de détails sur les tweets de Musk et d'autres litiges, aux paragraphes 5, 8-9 et 10-12) par Jonathan Stempel

Lundi, un juge fédéral a rejeté la demande d'Elon Musk visant à annuler le verdict du jury qui avait conclu que l’homme le plus riche du monde avait escroqué les investisseurs de Twitter en tentant de faire baisser le cours de l’action de la société de réseaux sociaux après avoir accepté un rachat de 44 milliards de dollars.

Le juge fédéral de district Charles Breyer, à San Francisco, a également rejeté la requête d’Elon Musk visant à annuler la certification du recours collectif des investisseurs, et a fait droit à la requête des investisseurs concernant les intérêts avant jugement. Le juge a toutefois estimé qu’Elon Musk n’était pas responsable de l’un de ses tweets contestés.

« Même si l’auteur d’un propos change d’avis ou éprouve un regret passager concernant une transaction, de tels scrupules ne justifient pas de mentir au public des investisseurs », a écrit M. Breyer.

Les investisseurs ont accusé Musk d’avoir faussement laissé entendre que Twitter était envahi par de faux comptes et des comptes de spam, appelés “bots”, afin de forcer l’entreprise à renégocier son offre ou de lui permettre de se rétracter. Ils ont affirmé que cela leur avait causé des pertes lorsqu’ils ont vendu leurs actions à des prix dépréciés.

Un avocat des investisseurs a estimé que Musk pourrait devoir verser 2,6 milliards de dollars de dommages-intérêts à la suite du verdict rendu le 20 mars . Musk a finalement racheté Twitter en octobre 2022 et l’a rebaptisé X. La plateforme fait désormais partie de sa société de fusées et de satellites SpaceX SPCX.O .

Les avocats de Musk n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Mark Molumphy, l’un des avocats des investisseurs, a qualifié cette journée de “très bonne journée” pour les investisseurs sur les marchés publics, après que les jurés ont “rejeté la tentative de Musk de manipuler le système”.

Musk choisit souvent d’affronter les actionnaires devant les tribunaux plutôt que de conclure un accord à l’amiable. Il fait également l’objet d’un procès à Manhattan, dans lequel il est accusé d’avoir escroqué les investisseurs de Twitter en attendant trop longtemps avant de divulguer son investissement initial, ce qui lui a permis d’acheter à bas prix.

“DES PREUVES SUBSTANTIELLES DE FAUSSETÉ”

Les jurés ont jugé Musk responsable des tweets publiés les 13 et 17 mai 2022 concernant Twitter, moins d’un mois après qu’il eut accepté de racheter la société.

Dans son premier tweet, Musk indiquait que l’acquisition était “temporairement suspendue” dans l’attente de précisions sur la part des bots parmi les utilisateurs, qui devait être inférieure à 5 %. Les investisseurs ont affirmé que cela avait entraîné une chute de 18 % du cours de l’action Twitter en deux jours de cotation.

Le deuxième tweet indiquait que le pourcentage de bots pourrait être bien supérieur à 20 % et que l’acquisition “ne pouvait pas se poursuivre” tant que le directeur général de Twitter n’aurait pas prouvé qu’il était inférieur à 5 %.

Le juge Breyer a constaté “des preuves substantielles de fausseté” dans le tweet du 13 mai, et a déclaré qu’“un jury pourrait conclure que Musk avait un motif pour se soustraire à l’accord existant et qu’il avait utilisé les bots comme prétexte pour ce faire”.

Le juge a toutefois estimé que l’absence de réaction du marché au tweet du 17 mai signifiait que Musk n’était pas responsable de celui-ci.

LE JUGE REJETTE L'ARGUMENT “420”

Breyer a également rejeté l’argument de Musk selon lequel les jurés se « moquaient » de lui et utilisaient le verdict pour « envoyer un message » en mettant en évidence le chiffre “4,20 $” en bleu vif sur le formulaire de verdict.

Le chiffre 420 est associé à la culture du cannabis, et Musk l’a souvent utilisé dans des interviews, des tweets et dans le cadre de ses activités professionnelles.

Le rachat de Twitter par Musk avait valorisé l’entreprise à 54,20 dollars par action. Autre exemple: le tweet publié par Musk en 2018, dans lequel il affirmait avoir “obtenu le financement” nécessaire pour retirer de la cote sa société de voitures électriques Tesla TSLA.O au prix de 420 dollars par action, avait donné lieu à une action civile pour fraude intentée par la Commission américaine des opérations boursières (SEC), qu’il a par la suite réglée à l’amiable .

Le juge a toutefois estimé qu’il était “contraire au bon sens” de penser que les jurés avaient un parti pris contre Musk, soulignant qu’ils avaient délibéré pendant près de quatre jours et s’étaient rangés du côté de Musk sur certains points. Breyer n’a par ailleurs trouvé aucune preuve que le chiffre 420 était associé de manière négative à Musk.

“Au contraire, le chiffre 420 fait référence au cannabis ou à la marijuana”, a écrit M. Breyer. “Il suffit de se promener dans San Francisco le 20 avril pour constater à quel point cette célébration est répandue.”