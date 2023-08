La décrue de l'inflation favorise une accalmie sur les actions

Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, a annoncé, le 27 juillet, un nouveau relèvement de 0,25 point de pourcentage des taux d'intérêt directeurs en zone euro. Le taux de dépôt s'élève désormais à 3,75%.( © Felix Schmitt/ECB)

Malgré la perspective d'une pause dans le resserrement monétaire et la résilience de l'activité économique, les grands indices boursiers se situent à des niveaux très élevés et restent encore polarisés par la technologie et le luxe.

Après un mouvement similaire de relèvement par la Réserve fédérale (Fed) aux États-Unis la veille, la Banque centrale européenne (BCE) a augmenté le 27 juillet ses taux directeurs de 0,25 point, portant son taux de dépôt à 3,75% en zone euro.

Celui-ci rejoint ainsi son précédent record établi d'octobre 2000 à mai 2001, et se situe au-dessus de son pic de l'été 2008, juste avant la faillite de Lehman Brothers. Le taux de dépôt de la Fed, lui, à 5,5% après sa onzième hausse depuis mars 2022, a aussi retrouvé son niveau de début 2001.

Vigilance

Même si l'histoire ne se répète jamais, les comparaisons invitent malgré tout à la vigilance. Comme en 2000 ou en 2007, les marchés d'actions affichent des valorisations élevées, alors que les taux directeurs se situent aux plus hauts niveaux. Et le cours de l'or flirte toujours, lui aussi, avec ses records sur vingt ans, juste en dessous des 2 000 dollars l'once à fin juillet – non loin de ses pics d'août 2020 et de mai 2023 juste au-dessus de ce seuil.

Christine Lagarde, présidente de la BCE, a précisé que, lors de ses prochaines réunions, la BCE pourrait «soit relever ses taux, soit faire une pause». Ce pragmatisme a plu aux investisseurs, qui y ont vu un signal favorable à une possible stabilisation. «Les investisseurs anticipent qu'après une possible dernière petite hausse en septembre, les taux de la BCE pourraient se