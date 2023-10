La décollecte des fonds italiens se poursuit en août

En août, les fonds ouverts commercialisés en Italie ont vu sortir 795 millions d’euros, montrent les dernières données d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. C’est moins que les 2,9 milliards d’euros qui étaient partis en juillet. Mais, depuis le début de l’année, le secteur affiche des retraits nets de 10,6 milliards d’euros.

Toutes les catégories de fonds sont dans le rouge, hormis les fonds monétaires, qui attirent plus d’un milliard d’euros, et les fonds obligataires, avec 664 millions d’euros d’entrées nettes. Les fonds flexibles voient sortir 1,5 milliard d’euros, les fonds diversifiés 931 millions et les fonds actions 11 millions. L’encours total du secteur des fonds ouverts est de 1.111 milliards d’euros à fin août 2023.

En ajoutant les fonds fermés et les gestions sous mandat, la décollecte mensuelle ressort à 3,3 milliards d’euros. Et les encours s’établissent à 2.273 milliards d’euros.

Au cours de ce mois peu porteur, rares sont les sociétés de gestion qui tirent leur épingle du jeu. BNP Paribas parvient à collecter 661 millions d’euros, devant Schroders (350 millions) et Mediolanum (280 millions). Le leader du secteur, Intesa Sanpaolo, affiche en revanche la pire décollecte, avec 2,1 milliards d’euros, devant le deuxième, Generali (1,4 milliard d’euros).

Laurence Marchal