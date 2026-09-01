La décision du Texas de suspendre l'alimentation électrique des centres de données reflète la prise de conscience des États-Unis face à la demande "fantôme"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon une étude de Reuters, la demande en électricité des grands consommateurs dépasse les 700 gigawatts dans certaines régions des États-Unis

* Les demandes des centres de données et des grands consommateurs d'énergie du Texas ont grimpé en flèche, passant d'environ 48 gigawatts en 2023 à plus de 474 gigawatts actuellement

* La Pennsylvanie indique que seuls 20 des plus de 100 centres de données proposés ont demandé un permis

par Laila Kearney

Dans la partie centrale des États-Unis, les centres de données ont demandé à peu près autant d’électricité qu’il en faudrait pour alimenter tous les foyers du pays, mais une grande partie de cette demande pourrait n’être qu’une illusion.

Afin de faire la part des choses, le Texas est récemment devenu le premier grand pôle de centres de données à geler les nouveaux raccordements au réseau pour les installations et à examiner leurs projets. D’autres États américains prennent des mesures similaires pour remédier à ce problème de plus en plus grave qui préoccupe les régulateurs et les responsables politiques à l’échelle nationale.

Une analyse réalisée par Reuters à partir des données des services publics et du réseau électrique a révélé que les demandes d’électricité émanant de très gros consommateurs, principalement des centres de données, dépassent les 700 gigawatts — soit plus de dix fois les estimations du secteur concernant la consommation électrique actuelle des centres de données aux États-Unis — dans certaines régions du Midwest, du Mid-Atlantic et du Sud.

Les associations de défense des consommateurs et les régulateurs ont averti que de nombreuses demandes risquaient d’être redondantes, ou émanaient d’entreprises ne disposant ni des fonds ni de l’expertise nécessaires pour mener à bien ces projets, ce qui menace de compromettre la planification du réseau, essentielle pour assurer l’approvisionnement en électricité.

Certaines de ces mises en garde se confirment aujourd’hui, les principaux fournisseurs d’énergie révisant à la baisse leurs prévisions de demande des centres de données dès que des garde-fous financiers, tels que l’exigence de paiements initiaux, sont mis en place.

Cette incertitude conduit les pôles d’activité des centres de données, tels que le Texas, la Pennsylvanie et l’Ohio, à adopter des règles visant à écarter les projets susceptibles de faire grimper les prix et de provoquer des réactions politiques négatives sans même aboutir à leur construction.

« Quand on ne sait pas ce qui est réel, on ne sait vraiment pas comment construire l’infrastructure nécessaire », a déclaré Thomas Gleeson, président de la Commission des services publics du Texas, lors d’une conférence du secteur en mars.

UNE DEMANDE FANTÔME

Alors que les dépenses prévues par les géants de la tech pour leurs centres de données dédiés à l’IA dépassent les 700 milliards de dollars cette année , les entreprises et les propriétaires fonciers ayant accès à l’électricité ou à des raccordements au réseau se sont empressés de tirer profit de cet essor en s’assurant les approvisionnements en électricité nécessaires au fonctionnement de ces installations.

Depuis 2023, les demandes de raccordement au réseau texan émanant des centres de données et d’autres grands consommateurs d’énergie ont grimpé en flèche, passant d’environ 48 gigawatts à plus de 474 gigawatts, selon des documents de l’opérateur de réseau ERCOT et du gouverneur Greg Abbott, faisant de cette région celle qui connaît la croissance la plus rapide au monde en matière de centres de données dédiés à l’IA et au cloud, selon certains indicateurs.

En dehors du Texas, les demandes de fourniture d’électricité émanant des centres de données auprès de 10 des plus grands fournisseurs d’énergie américains du Midwest, de la région Mid-Atlantic et du Sud des États-Unis, notamment AEP Ohio, Southern Co SO.N et PPL PPL.N , ont atteint environ 270 gigawatts, selon une analyse des dernières conférences téléphoniques trimestrielles sur les résultats financiers organisées par ces fournisseurs à l’intention des investisseurs.

Il n’existe pas de norme établie concernant la manière dont les fournisseurs d’électricité rendent compte des demandes d’électricité émanant des centres de données: certains ne divulguent que les projets pour lesquels des contrats ont été signés, tandis que d’autres prennent en compte les demandes de renseignements émanant de projets sans engagement ferme.

Cependant, lorsque les États et les fournisseurs d'électricité examinent de plus près les projets d'électricité destinés aux centres de données et imposent des exigences telles que des acomptes importants, une grande partie de cette demande peut s'effondrer.

« Les entités qui se sont précipitées sur ce marché, attirées par une sorte de pot d’or, sont peut-être en train d’apprendre à leurs dépens à quel point il est difficile, dans certains cas, de construire et de mettre en service ces installations », a déclaré Daniel Farris, avocat chez Foley & Lardner, qui conseille les développeurs de centres de données et les hyperscalers. Ces derniers désignent des entreprises telles qu’Amazon AMZN.O , Google GOOGL.O d’Alphabet et Microsoft

MSFT.O , qui exploitent d’immenses réseaux de centres de données.

La société Exelon EXC.O , basée à Chicago, a revu à la baisse d’environ 40 % ses estimations concernant la demande en énergie des centres de données à forte probabilité, la ramenant à 11 gigawatts, comme elle l’a indiqué lors d’une présentation aux investisseurs le 30 juillet, après avoir commencé à imposer des exigences plus strictes en matière de garanties.

Dans l’Ohio, le portefeuille de demandes d’alimentation électrique pour les centres de données du fournisseur d’électricité AEP Ohio a diminué de plus de moitié à la suite de l’adoption, l’année dernière, de réglementations étatiques prévoyant notamment des frais d’étude de raccordement au réseau pouvant atteindre 100 000 dollars pour les centres de données.

Selon Tyson Slocum, directeur du programme Énergie au sein de l’association de défense des consommateurs Public Citizen, l’incertitude entourant la consommation électrique des centres de données augmente le risque que les fournisseurs d’électricité soit sous-dimensionnent leurs infrastructures, menaçant ainsi la stabilité du réseau, soit surdimensionnent leurs installations pour répondre à des projets qui ne verront jamais le jour, laissant ainsi les Américains lambda payer la note.

« Je pense qu’une partie de ce que le Texas tente de faire consiste à mettre un peu d’ordre et à imposer une certaine transparence dans un secteur qui, dans une grande partie du pays, ressemble encore au Far West », a déclaré Tyson Slocum.

Les demandes d’électricité émanant des centres de données en projet ont déjà fait grimper les coûts au sein de PJM Interconnection, le plus grand réseau électrique du pays couvrant 13 États, dont la "Data Center Alley" en Virginie. La croissance de la demande actuelle et prévue des centres de données a entraîné une augmentation de 29,4 milliards de dollars des coûts de capacité pour les foyers et les entreprises de la zone de desserte de PJM au cours des quatre dernières enchères environ qui déterminent ces prix, selon l’organisme de surveillance du réseau Monitoring Analytics.

Cependant, même après que les fournisseurs d’électricité ont considérablement revu à la baisse leurs prévisions de demande, ils se retrouvent toujours face à un nombre suffisant de demandes avérées émanant de centres de données pour submerger des réseaux déjà à court de ressources.

« La réalité est que la charge se manifeste, et que la production ne suit pas le rythme dont nous avons besoin », a déclaré Jeff Shields, porte-parole de PJM.

AUDITER L’INCONNU

Au Texas, la pierre angulaire du décret d’Abbott est un audit exhaustif, exigeant que les propositions d’alimentation des centres de données révèlent l’identité du propriétaire final de ces centres, contrairement aux règles antérieures qui n’autorisaient la divulgation que d’une société affiliée.

La Commission des services publics de l’État (PUCT), présidée par Gleeson, et l’opérateur du réseau ERCOT seront chargés de mettre en œuvre cette directive, qui exige également des précisions sur le recours éventuel à des aides financées par les contribuables dans le cadre des projets de centres de données, ainsi que sur la consommation d’eau et les plans de production d’électricité sur site.

« La PUCT et l’ERCOT ne peuvent pas prendre de décisions visant à garantir la stabilité et la fiabilité du réseau sur la base d’informations largement incomplètes », a déclaré Abbott dans une mise à jour de son décret.

Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, dont l’État, grâce à ses abondantes ressources en électricité et en gaz naturel, a suscité un vif intérêt de la part des centres de données, a depuis pris une mesure similaire.

Shapiro a signé le 18 août un décret relatif aux centres de données qui prévoit des exigences plus strictes en matière d’autorisation pour les projets de 25 mégawatts ou plus, ainsi qu’une plus grande transparence concernant les plans des projets et les utilisateurs finaux.

Sur les plus de 100 centres de données proposés dans l’État, seuls 20 ont déposé les demandes d’autorisation nécessaires pour faire avancer les projets, a indiqué à Reuters un membre du cabinet du gouverneur.

La plupart des projets n’ont pas encore trouvé de sources d’alimentation électrique ni de clients, ce qui est pourtant essentiel pour financer ces centres de données, a précisé ce responsable.