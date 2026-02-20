La décision de la Cour suprême, un sévère revers pour la politique tarifaire de Trump, estime Wedbush
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 17:28
Dans une note de réaction, le broker américain souligne que le verdict rendu ce matin par la plus haute juridiction américaine n'affecte pas l'ensemble des droits de douane instaurés par l'administration Trump, mais seulement ceux mis en place au titre de la loi IEEPA, une disposition juridique qui vise à réguler les importations selon la Cour suprême, et non pas à imposer des tarifs douaniers.
D'après la Cour, le Congrès n'a pas indiqué de manière spécifique dans son texte de loi qu'il souhaitait mettre en place des droits de douane sur les importations à destination des États-Unis, ce qui signifie, de son point de vue, que la base juridique du document n'a pas été suffisamment clarifiée.
Dans leur note, les analystes de Wedbush déclarent toutefois s'attendre à ce que l'administration Trump ait recours à d'autres dispositifs, comme les mesures prévues dans le cadre des sections 232 sur les métaux et l'acier ou 301 contre la Chine, même si ces procédures impliquent un processus nettement plus long en vue d'une entrée en vigueur effective des tarifs.
Le courtier reconnaît, certes, qu'il s'agit d'un "tournant" pour la politique tarifaire américaine, mais rappelle aussi que d'autres leviers devraient permettre de maintenir en place les accords tarifaires déjà conclus avec certains pays.
Reste que la décision intervient à un moment critique pour les chaînes d'approvisionnement mondiales, souligne Wedbush, puisque de nombreuses entreprises ont déjà commencé à adapter leurs opérations logistiques afin de s'ajuster à l'évolution du paysage tarifaire international.
Avec environ 133,5 milliards de dollars de recettes douanières potentiellement concernées, les analystes estiment que l'impact global pourrait être particulièrement positif pour le secteur technologique, en offrant un allègement financier et une meilleure visibilité au niveau des chaînes d'approvisionnement, notamment en provenance d'Asie.
Si Wedbush s'attend à une certaine cacophonie après cette décision, l'intermédiaire estime que son effet pour la "tech" américaine et notamment les valeurs liées à l'IA est globalement favorable.
Les marchés anticipaient toutefois très largement une décision défavorable de la part de la Cour suprême, ce qui fait que la nouvelle n'avait qu'un impact limité vendredi matin à Wall Street.
Vers 10h00 (heure de New York), le Nasdaq progressait de 0,9% un peu plus d'une heure après cette annonce, tandis que le Dow Jones avançait d'environ 0,2%, les investisseurs redoutant par ailleurs la possibilité d'une intervention militaire américaine ciblée contre l'Iran pendant le week-end. En Europe, l'indice Euro STOXX 50 progressait de 1,1% à une vingtaine de minutes de la clôture.
A lire aussi
-
La Nasa a annoncé vendredi qu'elle envisageait désormais un lancement dès le 6 mars de sa mission Artémis 2 au cours de laquelle des astronautes voleront autour de la Lune pour la première fois en plus de 50 ans. "Après le succès de la simulation de décollage d'hier, ... Lire la suite
-
Kaddafi Polat évoque rarement sa santé. Depuis des décennies qu'il respire l'air noir de son village, au pied des cheminées de la centrale à charbon de Çogulhan, dans le sud de la Turquie, il s'inquiète surtout pour celle de ses enfants. Une fine poussière se dépose ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails aux paragraphes 2,3,9; historique aux paragraphes 5-8,11) Lucid LCID.O ... Lire la suite
-
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio rencontre la ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, au département d'État à Washington. IMAGES
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer