La décision de la Cour suprême des États-Unis annulant les droits de douane de Trump pourrait effrayer les justiciers obligataires

Les actions et les rendements obligataires sont en hausse alors que les juges invalident les droits de douane de l'IEEPA

L'incertitude du remboursement plane sur les droits de douane de 175 milliards de dollars

Le risque d'une liquidation des bons du Trésor persiste en raison des inquiétudes concernant le déficit

La décision de la Cour suprême des États-Unis, vendredi, annulant les droits de douane considérables du président Donald Trump a légèrement augmenté les actions, mais pourrait raviver les inquiétudes sur les finances publiques parmi les soi-disant justiciers obligataires , déclenchant une liquidation des bons du Trésor qui pourrait pousser les rendements à la hausse.

La décision pourrait également diminuer l'appétit pour le risque des investisseurs qui s'attendent à ce que Trump cherche d'autres voies pour réimposer les droits de douane. Cela pourrait peser sur les secteurs dont les revenus étrangers sont élevés ou qui sont sensibles aux variations des prix des matières premières et des composants, ont indiqué les investisseurs, citant les secteurs de la technologie, des matériaux, de l'énergie et de l'industrie.

La Cour a confirmé la décision d'une juridiction inférieure selon laquelle le président républicain avait outrepassé ses pouvoirs en vertu de la loi de 1977 qu'il avait utilisée pour justifier les droits de douane. Le gouvernement pourrait maintenant devoir rembourser 150 à 200 milliards de dollars aux entreprises américaines et étrangères qui les ont acquittés. Cela pourrait stimuler les constructeurs automobiles, les importateurs de biens de consommation et d'autres secteurs, selon les investisseurs.

L'indice de référence S&P 500 .SPX a d'abord augmenté d'environ 0,5 % à la suite de la nouvelle, mais a effacé ses gains et n'était en hausse que de 0,12 % à 12 h 32 (heure de l'Est). Les détaillants, d'autres actions cycliques de consommation et les ETFs avec une exposition aux marchés étrangers ont bénéficié d'un bon rebond initial, mais le State Street SPDR S&P Retail ETF, qui suit les grands détaillants, a tourné à une perte de 0,8 % à la mi-journée.

Les rendements du Trésor à 10 ans ont légèrement augmenté pour atteindre 4,09 %, soit une hausse de 2 points de base ou 0,02 %.

"La réaction du marché dépendra des détails", a déclaré Nick Rees, responsable de la recherche macroéconomique chez Monex Europe à Londres. "La grande question qui se pose actuellement est de savoir dans quelle mesure le gouvernement fédéral doit rembourser tout l'argent qu'il a levé: car la facture est assez lourde."

Les juges de la Cour suprême n'ont pas abordé la question de savoir si et comment les remboursements devraient être gérés. Dans son opinion dissidente, le juge Brett Kavanaugh l'a souligné; il avait précédemment mis en garde contre le risque de "gâchis".

"La principale source d'incertitude réside dans la réaction de l'administration", a déclaré Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie des taux américains chez TD Securities à New York, avant d'ajouter: "Ce qui importe pour le marché des titres à revenu fixe, c'est la perception future des droits de douane." Les économistes du Penn-Wharton Budget Model estiment le montant des remboursements à environ 175 milliards de dollars, a rapporté Reuters vendredi . Cependant, les experts en commerce estiment que ce processus sera juridiquement délicat et que les remboursements ne sont en aucun cas garantis. La décision a également jeté le doute sur ce qui, selon les prévisionnistes, pourrait représenter des billions de dollars de recettes au cours de la prochaine décennie pour assurer le service de la dette du gouvernement américain, qui s'élève à 30 000 milliards de dollars. Cela pourrait aggraver le malaise croissant des marchés face à l'ampleur du déficit américain et encourager les justiciers obligataires à punir la prodigalité du gouvernement par un effondrement des titres du Trésor qui ferait grimper les rendements.

"Les rendements des titres à revenu fixe ont grimpé en raison de la crainte que le Trésor américain ne doive rembourser un montant important aux entreprises américaines. Cela conduirait à un déficit plus élevé et à une dégradation potentielle des normes de crédit des États-Unis", a déclaré Phil Blancato, stratège en chef du marché chez Osaic, dans le New Jersey.

LA DÉROUTE DU JOUR DE LA LIBÉRATION Le 2 avril, les tarifs douaniers du "Jour de la libération" de Trump ont déclenché une chute des actions mondiales et des bons du Trésor américain, et ses politiques commerciales erratiques ont continué à provoquer des turbulences dans toutes les classes d'actifs l'année dernière, y compris une autre chute importante en octobre .

L'effondrement du marché obligataire en avril a contraint l'administration à tempérer ses plans, en suspendant certains droits de douane pendant qu'elle cherchait à conclure de nouveaux accords commerciaux et en supprimant ou en réduisant d'autres après la conclusion de ces pactes. Des milliers d'entreprises à travers le monde ont intenté des procès pour contester leur légalité et demander des remboursements. Certains investisseurs ont toutefois déclaré que l'administration devrait être en mesure de reproduire les droits de douane à temps en s'appuyant sur d'autres autorités juridiques, ce qui suggère que l'impact à long terme de la décision de vendredi pourrait être atténué.

"Je pense que l'administration Trump a mis en place des plans d'urgence", a déclaré Jeff Leschen, directeur général de Bramshill Investments en Floride, ajoutant que les investisseurs avaient besoin de temps pour digérer la nouvelle. "Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des révisions majeures des objectifs de S&P pour l'année."