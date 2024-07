La décision de la BCE sur les taux est une alerte selon Candriam

(AOF) - La décision de la BCE sur les taux n’est pas une surprise "mais une alerte", affirme Nicolas Forest, CIO de Candriam. Le conseil des gouverneurs a décidé de maintenir les taux d'intérêt directeurs inchangés, estimant que les pressions domestiques restent trop élevées (marché de l'emploi fort et coûts du travail élevés). Comme le marché, Candriam anticipe deux réductions supplémentaires avant la fin de l'année "car la dynamique de l'inflation devrait continuer à soutenir un nouvel assouplissement" alors que "le taux d'intérêt réel actuel reste très élevé ".

