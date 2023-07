"La décision de la Banque du Japon a surpris les acteurs du marché" (Neuberger Berman)

(AOF) - Fredrik Repton, gérant senior chez Neuberger Berman, estime que la décision de la Banque du Japon a surpris les acteurs du marché. "La Banque du Japon a décidé de maintenir l'objectif pour les JGB à 10 ans à 0 % et la fourchette à +/- 0,5 %, mais elle va permettre une plus grande flexibilité pour les dépassements du seuil de 0,5 % jusqu'à un niveau de 1 %, où la Banque du Japon mènera des opérations d'achat à taux fixe. En substance, le nouveau niveau maximum des rendements des JGB à 10 ans est désormais de 1 %, même si la fourchette de référence de 0,5 % est toujours en place".

Et l'analyste de conclure : "Les rendements des JGBs sont devenus plus élevés suite à cette décision politique et le yen légèrement plus fort. Le changement de politique a également entraîné une baisse des marchés obligataires mondiaux, les investisseurs attendant ces flux de capitaux. Toutefois, nous pensons que ce mouvement sera de courte durée car les investisseurs reviendront aux fondamentaux après la réunion ‘dovish' de la BCE hier".