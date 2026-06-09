La décision de l'UE à l'encontre de Meta pourrait rester en vigueur jusqu'en juin 2029, selon la responsable européenne de la concurrence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La décision imposant à Meta Platforms META.O de rétablir l'accès des chatbots IA concurrents à son application de messagerie sociale WhatsApp restera en vigueur tant que l'enquête de l'UE se poursuivra, voire jusqu'en juin 2029, a déclaré mardi Teresa Ribera, la responsable de la concurrence à l'UE.
Mme Ribera a déclaré que la proposition de Meta visant à répondre aux préoccupations en matière de concurrence n'était pas convaincante.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer