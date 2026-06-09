La décision de l'UE à l'encontre de Meta pourrait rester en vigueur jusqu'en juin 2029, selon la responsable européenne de la concurrence

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La décision imposant à Meta Platforms META.O de rétablir l'accès des chatbots IA concurrents à son application de messagerie sociale WhatsApp restera en vigueur tant que l'enquête de l'UE se poursuivra, voire jusqu'en juin 2029, a déclaré mardi Teresa Ribera, la responsable de la concurrence à l'UE.

Mme Ribera a déclaré que la proposition de Meta visant à répondre aux préoccupations en matière de concurrence n'était pas convaincante.