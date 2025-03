"La décision de l'Allemagne peut changer la donne pour l'Europe à long terme" (Jupiter AM)

"La faiblesse de la démographie, l'intensification de la concurrence mondiale et la hausse des prix de l'énergie signifient que les perspectives de croissance à court terme restent faibles et qu'une nouvelle réduction des taux semble justifiée à ce stade ", conclut Matthew Morgan.

"Nous devons également reconnaître les défis structurels très importants auxquels l'économie allemande (et donc européenne) est actuellement confrontée", poursuit Jupiter AM.

(AOF) - "La BCE a répondu aux attentes en réduisant ses taux, malgré l'augmentation des prévisions d'inflation suite à la décision de l'Allemagne d'augmenter de manière significative ses dépenses fiscales", souligne Matthew Morgan, responsable de la gestion Fixed Income chez Jupiter AM. Ce dernier estime que la décision de l'Allemagne peut changer la donne pour l'Europe à long terme.

