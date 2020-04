Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La DCA syrienne intercepte des "cibles israéliennes hostiles"-Média d'Etat Reuters • 20/04/2020 à 23:02









AMMAN, 20 avril (Reuters) - La défense contre-aérienne syrienne a riposté à une attaque aérienne israélienne commise contre la ville de Palmyre et a abattu plusieurs "cibles hostiles", annonce lundi la presse d'Etat. Aucune précision n'a été donnée sur cette opération conduite près de la cité antique située dans la province orientale d'Homs où stationnent des milices pro-iraniennes, selon des sources occidentales. Cette attaque est la seconde commise en moins d'un mois par les forces israéliennes contre les positions de forces soutenues par Téhéran. Israël intervient régulièrement en Syrie notamment contre des cibles iraniennes et des milices pro-iraniennes, comme le Hezbollah libanais qui combat aux côtés des forces fidèles au président Bachar al Assad. (Suleiman Al-Khalidi; version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.