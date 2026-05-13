La date de reprise des activités de l'usine de batteries GM-LG dans l'Ohio reste incertaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification du titre: passage de « Date de reprise de GM » à « GM-LG ») par Kalea Hall

Une coentreprise de batteries de General Motors GM.N réintègre ce mois-ci un petit nombre de travailleurs dans une usine de batteries pour véhicules électriques à l'arrêt dans l'Ohio, bien que les plans visant à rappeler des centaines de travailleurs licenciés sur ce site restent incertains.

GM et son partenaire pour cette usine, la société sud-coréenne LG Energy Solution 373220.KS , ont mis l'usine à l'arrêt en janvier pour une durée de six mois en raison de la faible demande en véhicules électriques. Le retour d'environ 850 employés était alors prévu pour le mois de juin.

Mardi, un porte-parole de la coentreprise Ultium Cells n'a pas confirmé à Reuters de calendrier pour la reprise des opérations à grande échelle à l'usine de Warren, dans l'Ohio.

Dans un communiqué, Ultium a déclaré qu'un « petit nombre » de travailleurs reviendrait la semaine du 25 mai pour effectuer des tâches « liées à la reprise des opérations plus tard dans l'année », ajoutant que le moment de la reprise de la production dépendrait de la demande du marché pour les véhicules électriques.

GM et d’autres constructeurs automobiles ont réduit leur production de véhicules électriques à la suite de l’expiration d’un crédit d’impôt fédéral de 7.500 dollars fin septembre. Bien que les constructeurs continuent de fabriquer et de vendre des véhicules électriques, ils ont réduit leur production pour s’adapter à la demande des Américains en la matière.

L'usine de l'Ohio comptait environ 1.330 employés en octobre, lorsque Ultium a annoncé l'arrêt de la production en janvier dans l'Ohio et dans une deuxième usine de batteries du Tennessee. Environ 480 employés de l'usine de l'Ohio ont été mis en chômage technique pour une durée indéterminée, tandis que 850 sont sans emploi depuis janvier.

Vendredi, les médias locaux ont rapporté que les responsables de l'entreprise avaient déclaré espérer une amélioration de la demande d'ici le troisième trimestre.

GM et LG ont rappelé des centaines de travailleurs de l'usine Ultium du Tennessee pour fabriquer des cellules de batterie destinées à des systèmes de stockage d'énergie plutôt qu'à des véhicules électriques.