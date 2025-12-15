 Aller au contenu principal
La Danske Bank achève sa période de probation aux États-Unis dans le cadre de l'affaire estonienne
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 08:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la citation du directeur général et du contexte dans les paragraphes 3-4)

Danske Bank a déclaré lundi qu'elle avait terminé une probation d'entreprise de trois ans avec le ministère de la Justice des États-Unis , marquant la fin de tous les processus réglementaires formels liés à son ancienne succursale estonienne. La plus grande banque du Danemark a fait l'objet d'une enquête dans plusieurs pays après avoir déclaré en 2018 qu'une enquête interne avait découvert environ 200 milliards d'euros de paiements en provenance de Russie et d'ailleurs effectués par l'intermédiaire de la succursale estonienne, dont beaucoup semblaient suspects.

"Nous avons maintenant conclu avec succès le processus avec le DoJ, ce qui signifie également que tous les processus formels avec les autorités de régulation en ce qui concerne le portefeuille de non-résidents de l'ancienne succursale estonienne de Danske Bank ont été finalisés", a déclaré le directeur général Carsten Egeriis dans un communiqué. La banque a plaidé coupable à la fin de l'année 2022 de conspiration de fraude bancaire, renonçant à 2 milliards de dollars pour régler l'enquête américaine. Dans le cadre de l'accord, elle a également été placée en liberté surveillée jusqu'au 13 décembre 2025.

Valeurs associées

DANSKE BANK
40,810 EUR Tradegate +0,34%
DANSKE BANK
303,000 DKK LSE Intl -0,79%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

