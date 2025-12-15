La Danske Bank achève sa période de probation aux États-Unis dans le cadre de l'affaire estonienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la citation du directeur général et du contexte dans les paragraphes 3-4)

Danske Bank a déclaré lundi qu'elle avait terminé une probation d'entreprise de trois ans avec le ministère de la Justice des États-Unis , marquant la fin de tous les processus réglementaires formels liés à son ancienne succursale estonienne. La plus grande banque du Danemark a fait l'objet d'une enquête dans plusieurs pays après avoir déclaré en 2018 qu'une enquête interne avait découvert environ 200 milliards d'euros de paiements en provenance de Russie et d'ailleurs effectués par l'intermédiaire de la succursale estonienne, dont beaucoup semblaient suspects.

"Nous avons maintenant conclu avec succès le processus avec le DoJ, ce qui signifie également que tous les processus formels avec les autorités de régulation en ce qui concerne le portefeuille de non-résidents de l'ancienne succursale estonienne de Danske Bank ont été finalisés", a déclaré le directeur général Carsten Egeriis dans un communiqué. La banque a plaidé coupable à la fin de l'année 2022 de conspiration de fraude bancaire, renonçant à 2 milliards de dollars pour régler l'enquête américaine. Dans le cadre de l'accord, elle a également été placée en liberté surveillée jusqu'au 13 décembre 2025.