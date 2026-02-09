La "Dame de fer" japonaise Takaichi remporte une victoire électorale historique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La coalition au pouvoir de Takaichi obtient une supermajorité à la chambre basse

La première femme dirigeante du Japon a misé sur des élections anticipées rares en hiver

Elle jouit d'une bonne cote de popularité depuis qu'elle est devenue Première ministre en octobre

Takaichi a tendu les liens avec Pékin et ébranlé les marchés

La coalition de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a remporté dimanche une victoirehistorique aux élections , ouvrant la voie aux réductions d'impôts promises qui ont effrayé les marchés financiers et aux dépenses militaires destinées à contrer la Chine.

La conservatrice Takaichi, première femme à diriger le Japon et qui se dit inspirée par la "Dame de fer" britannique Margaret Thatcher , a obtenu 316 sièges sur 465 à la chambre basse du Parlement pour son Parti libéral démocrate, le meilleur résultat de son histoire.

Avec son partenaire de coalition, le Parti japonais de l'innovation, connu sous le nom d'Ishin, Takaichicontrôle 352 sièges et une supermajorité de deux tiers des sièges, ce qui facilite son programme législatif puisqu'elle peut passer outre la chambre haute, où elle n'a pas de majorité.

LES ÉLECTIONS HIVERNALES DONNENT LIEU À UN BLIZZARD DE VOTES

"Cette élection a donné lieu à des changements politiques majeurs, notamment en ce qui concerne la politique économique et fiscale, ainsi que le renforcement de la politique de sécurité", a déclaré Takaichi lors d'une interview télévisée, alors que les résultats tombaient.

"Ce sont des politiques qui ont suscité beaucoup d'opposition... Si nous avons reçu le soutien du public, alors nous devons vraiment nous attaquer à ces questions de toutes nos forces."

Le président américain Donald Trump a félicité Sanae Takaichi pour son résultat, lui souhaitant "beaucoup de succès dans l'adoption de son programme conservateur, la paix par la force", dans un message publié sur les réseaux sociaux.

"La décision audacieuse et sage de Sanae d'organiser des élections a été très payante", a déclaré Donald Trump, qui accueillera Sanae Takaichi à la Maison-Blanche le mois prochain.

Takaichi, âgée de 64 ans, a convoqué les rares élections anticipées de l'hiver afin de tirer parti de sa cote de popularité élevée depuis qu'elle a été nommée à la fin de l'année dernière à la tête du Parti libéral démocrate (PLD), au pouvoir depuis longtemps.

Les électeurs ont été attirés par son franc-parler et son image de travailleuse acharnée, mais ses tendances nationalistes et l'importance qu'elle accorde à la sécurité ont tendu les liens avec le puissant voisin du Japon, la Chine, tandis que ses promesses de réductions d'impôts ont ébranlé les marchés financiers.

Les habitants se sont frayé un chemin dans la neige pour aller voter, les chutes de neige record ayant par endroits entravé la circulation et contraint certains bureaux de vote à fermer plus tôt que prévu. Il s'agissait seulement de la troisième élection de l'après-guerre organisée en février, les élections étant généralement organisées au cours de mois plus cléments.

À l'extérieur d'un bureau de vote de la ville d'Uonuma, dans la préfecture montagneuse de Niigata, l'enseignant Kazushige Cho, 54 ans, a bravé des températures négatives et une épaisse couche de neige pour voter pour le Parti libéral démocrate de Takaichi.

"On a l'impression qu'elle crée un sens de la direction, que tout le pays se serre les coudes et va de l'avant", a déclaré Kazushige Cho.

Mais la promesse électorale de Takaichi de suspendre la taxe de vente de 8 % sur les produits alimentaires afin d'aider les ménages à faire face à la hausse des prix a ébranlé les investisseurs qui s'inquiètent de savoir comment le pays dont la dette est la plus lourde parmi les économies avancées financera ce plan.

Takaichi a déclaré dimanche qu'elle accélérerait l'examen de la réduction de la taxe de vente tout en se concentrant sur la viabilité budgétaire.

"Ses plans pour la réduction de la taxe sur la consommation laissent de grands points d'interrogation sur le financement et sur la manière dont elle va s'y prendre pour que l'arithmétique s'additionne", a déclaré Chris Scicluna, responsable de la recherche chez Daiwa Capital Markets Europe à Londres.

PROPULSÉ PAR L'ENGOUEMENT DES JEUNES

Yoshinobu Tsutsui, chef du Keidanren, le principal lobby économique japonais, s'est félicité de la victoire de Takaichi, qui a permis de rétablir la stabilité politique. "L'économie japonaise se trouve désormais à un tournant décisif pour parvenir à une croissance durable et forte", a-t-il déclaré.

Le PLD, qui a gouverné le Japon pendant la quasi-totalité de l'après-guerre, avait perdu le contrôle des deux chambres lors des élections des 15 derniers mois sous le prédécesseur de Takaichi, Shigeru Ishiba.

Takaichi a réussi à redresser la situation du parti en touchant une corde sensible chez les jeunes électeurs.

Elle a même suscité un engouement pour le "sanakatsu" , que l'on peut traduire par "Sanae-mania". Son sac à main et le stylo rose avec lequel elle prend des notes au Parlement sont très demandés.

La Chine n'est cependant pas une adepte.

Quelques semaines après son entrée en fonction, Takaichi a déclenché le plus grand conflit avec Pékin depuis plus d'une décennie en exposant publiquement la manière dont Tokyo pourrait répondre à une attaque chinoise contre Taïwan, l'île démocratique revendiquée par la Chine.

La Chine a réagi en prenant plusieurs contre-mesures, notamment en demandant à ses citoyens de ne pas se rendre au Japon.

Le président taïwanais Lai Ching-te a été l'un des premiers dirigeants étrangers à féliciter Takaichi, déclarant qu'il espérait que sa victoire "apporterait un avenir plus prospère et plus sûr au Japon et à ses partenaires dans la région".

Le mandat solide de Takaichi pourrait accélérer ses projets de renforcement des défenses japonaises, ce qui ne manquerait pas de susciter la colère de Pékin, qui lui reproche de vouloir faire revivre son passé militariste.

Le ministre japonais de la défense, Shinjiro Koizumi, a déclaré dimanche soir aux chaînes de télévision qu'il souhaitait faire avancer les politiques visant à renforcer la défense du Japon tout en poursuivant le dialogue avec la Chine.

"Pékin ne se réjouira pas de la victoire de Takaichi", a déclaré David Boling, directeur de l'Asia Group, une société qui conseille les entreprises sur les risques géopolitiques.

"La Chine doit maintenant faire face à la réalité: elle est fermement en place et ses efforts pour l'isoler ont complètement échoué