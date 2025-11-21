La croissance du secteur privé américain dépasse légèrement les attentes en novembre

(AOF) - La croissance du secteur privé américain a légèrement accéléré en novembre, a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 54,8 contre 54,6 en octobre. Il était attendu à 54,5. Le PMI dans les services est passé de 54,8 à 55. Il était anticipé à 54,6. Le PMI dans le secteur manufacturier est passé de 52,5 à 51,9. Il était attendu à 52.

"Les données PMI flash indiquent une économie américaine relativement dynamique en novembre, avec une croissance annualisée du PIB d'environ 2,5 % jusqu'à présent au quatrième trimestre. La reprise semble également encourageante et généralisée pour l'instant, avec une augmentation de la production tant dans le secteur manufacturier que dans le vaste secteur des services," a commenté Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence.

Avant d'ajouter : "De plus, bien que la création d'emplois se soit poursuivie en novembre, le taux d'embauche reste freiné par les inquiétudes liées aux coûts, elles-mêmes liées aux droits de douane. Les coûts des intrants et les prix de vente ont augmenté à un rythme accéléré en novembre, ce qui inquiète les partisans d'une politique monétaire restrictive".