La croissance du secteur privé accélère en octobre (PMI)
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 15:57
L'indice se trouve en effet bien au-dessus du seuil fatidique des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité, selon la terminologie de l'enquête (plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est fort).
S&P Global explique que cette progression d'un mois sur l'autre s'appuie à la fois sur le secteur manufacturier et sur celui des services, et que l'activité globale a été soutenue par une accélération solide de la croissance des nouvelles affaires.
'Les entreprises ont embauché du personnel supplémentaire, mais seulement modestement, leur confiance dans les perspectives étant restées moroses, chutant à un plus bas de six mois', poursuit-il cependant.
