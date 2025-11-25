La croissance du chiffre d'affaires du traiteur Compass Group devrait se ralentir en raison de la baisse de l'inflation ; les actions chutent

Compass enregistre une forte croissance en Amérique du Nord, avec un chiffre d'affaires organique en hausse de 9,1 %

Les actions baissent en raison de prévisions conformes pour 2026

Croissance organique du chiffre d'affaires en 2026 attendue autour de 7%

Compass Group CPG.L prévoit un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires en 2026 en raison de la baisse de l'inflation, ce qui a entraîné une baisse de 3 % des actions, même si la forte demande de restauration sur le lieu de travail et l'obtention de nouveaux contrats aux États-Unis ont permis de surpasser les résultats.

Le plus grand traiteur du monde, qui sert des employés de bureau dans des entreprises telles que Google, Amazon et Microsoft, prévoit une croissance des bénéfices d'environ 10 % et une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 7 % pour le nouvel exercice financier, ce qui correspond largement aux attentes.

Ces prévisions de croissance du chiffre d'affaires sont inférieures aux 8,7 % enregistrés pour l'exercice clos en septembre.

"Nous constatons que l'inflation ralentit un peu plus vite que ce que nous pensions l'année dernière", a déclaré le directeur financier Petros Parras aux analystes lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats, en réponse à une question sur les prévisions prudentes de l'entreprise.

Compass, qui a bénéficié l'année dernière de prix plus élevés, répercutera en partie la baisse des coûts sur les clients, ce qui entraînera un ralentissement de la croissance des revenus, a déclaré M. Parras.

"Avec des prévisions pour l'année fiscale 26 largement en ligne avec celles de la rue, cette absence de mise à niveau pourrait ne pas être suffisante pour les actions", ont déclaré les analystes de J.P. Morgan dans une note.

Les actions de la société, qui dessert des bureaux, des hôpitaux, des universités et des événements sportifs et de loisirs dans environ 30 pays, étaient en baisse de 3 % à 1035 GMT, portant les pertes pour l'année à plus de 10 %.

TOUT EST SOLIDE

Le chiffre d'affaires organique de Compass sur son principal marché, l'Amérique du Nord, a augmenté de 9,1% sur l'année, avec une croissance dans ses principaux secteurs.

"Tout est solide, avec de bons niveaux de croissance dans l'ensemble, mais peu susceptible d'enthousiasmer l'investisseur moyen dès le départ", a déclaré Karl Green, analyste chez RBC Capital Markets, dans une note.

Compass bénéficie de nouveaux contrats aux États-Unis, notamment au nouveau siège de J.P. Morgan à New York. Son rival américain Aramark ARMK.N avait prévu une année 2026 encourageante bien que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre n'ait pas répondu aux attentes, tandis que le français Sodexo EXHO.PA a signalé le mois dernier un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires en 2026 en raison de la perte de contrats et d'un manque de compétitivité aux États-Unis.

Compass a affiché un bénéfice d'exploitation annuel sous-jacent de 3,34 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 46,1 milliards de dollars, supérieur aux 3,31 milliards de dollars et 45,4 milliards de dollars, respectivement, attendus par les analystes dans le cadre d'un sondage réalisé par la société.