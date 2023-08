La croissance de la zone euro est confirmée à 0,3% et la production industrielle rebondit

- L'économie de la zone euro a progressé de 0,3% au deuxième trimestre par rapport aux trois mois précédents, confirment les données publiées mercredi par Eurostat.D’un trimestre sur l’autre, le PIB a progressé de 0,3% dans la zone euro, confirmant les chiffres initiaux, après une stabilité sur les trois premiers mois de l’année.Par rapport au deuxième trimestre 2022, le produit intérieur brut (PIB) des 20 pays utilisant la monnaie unique a augmenté de 0,6% après un gain sur un an de 1,1% au premier trimestre.Parallèlement, Eurostat a annoncé que l’emploi dans la zone euro avait progressé de 0,2% au premier trimestre par rapport au trimestre précédent et de 1,3% sur un an. A lire aussi: Le coup de frein de l’activité s’amplifie dans la zone euro La production industrielle surprendL’institut a aussi dévoilé des chiffres de production industrielle supérieurs aux attentes pour le mois de juin. Elle a augmenté de 0,5% après une stabilité en mai et alors que les économistes sondés par Reuters anticipaient une baisse de 0,1%.Sur un an, la production industrielle a diminué de 1,2%, contre une chute de 4,2% anticipée.Dans le détail, la production des biens de consommation non durables a augmenté de 1,1% dans la zone euro en juin, et celle des biens intermédiaires et de consommation durables de 0,1%.De même, la production des biens d’investissement était en hausse de 0,7%, et celle de l'énergie de 0,5%.(Avec Reuters)

L'Agefi