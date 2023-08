" La croissance de l'Inde passe à la vitesse supérieure " (Robeco)

(AOF) - Selon Robeco, les actions indiennes devraient bénéficier de la croissance simultanée des exportations et de la consommation intérieure, alors que les réformes à long terme, la digitalisation et l'augmentation des investissements en capital se combinent pour accroître la participation économique et les revenus. Le gérant ajoute que la trajectoire de croissance de l'Inde s'élève à un niveau inconnu et plus élevé, ce qui devrait booster les investissements dans les actions indiennes.

Le produit intérieur brut (PIB) de l'Inde est passé, comme prévu, de 2 000 milliards de dollars en 2014 à 3 750 milliards de dollars en 2023. Le pays est désormais la cinquième économie mondiale, après avoir dépassé le Royaume-Uni en 2022.

Le FMI prévoit que l'Inde sera l'économie majeure qui connaîtra la croissance la plus rapide en 2024, avec une prévision de croissance du PIB de 6,3%, contre 4,5% pour la Chine, 1,4% pour la zone euro et 1,1% pour les États-Unis.

Le potentiel de l'Inde n'a jamais été mis en doute, ajoute la société de gestion.

Mais son économie relativement fermée et fortement réglementée a connu des performances médiocres depuis son indépendance en 1947 jusqu'au début des années 2000, lorsque sont apparues des zones de fermeté en matière d'exportation, telles que les services technologiques et les produits pharmaceutiques.