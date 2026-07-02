La croissance de l'emploi aux États-Unis est inférieure aux prévisions en juin ; le taux de chômage recule à 4,2 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec le rapport tout au long de l'article)

* Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une création de 110 000 emplois

* Avant la publication du rapport, les marchés estimaient à 50,7 % la probabilité d’une hausse des taux en septembre

* Selon les économistes, le cessez-le-feu en Iran et la baisse des cours du pétrole ont atténué les risques de ralentissement sur le marché du travail

par Lucia Mutikani

La croissance de l'emploi aux États-Unis a ralenti plus que prévu en juin et les chiffres du mois précédent ont été révisés à la baisse, mais le taux de chômage est tombé à 4,2 %, ce qui témoigne d'une stabilité persistante du marché du travail. Les emplois non agricoles ont augmenté de 57 000 le mois dernier, après une hausse révisée à la baisse à 129 000 en mai, a indiqué jeudi le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail dans son rapport sur l’emploi très suivi. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une progression de 110 000 emplois, après une hausse initialement annoncée à 172 000 en mai. Les estimations allaient de 25 000 à 200 000.Ce ralentissement fait suite à trois mois consécutifs de forte hausse des effectifs et ne semble pas indiquer de changement significatif des conditions du marché du travail. Il pourrait également aligner les chiffres de l’emploi sur d’autres enquêtes relatives au marché du travail, notamment les prévisionsd’embauche des petites entreprises , qui ont donné une image moins optimiste du marché de l’emploi.

Le rapport a été publié avec un jour d’avance en raison du jour férié de vendredi, marquant le 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis, célébré samedi. Avant la publication du rapport, les marchés financiers estimaient à environ 50,7 % la probabilité que la Réserve fédérale relève ses taux lors de sa réunion des 15 et 16 septembre, selon l’outil FedWatch du CME Group. Le mois dernier, la banque centrale américaine a maintenu son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 % , mais ses projections trimestrielles actualisées indiquaient que les décideurs politiques s’attendaient à relever les coûts d’emprunt cette année.

Les économistes estimaient que l’économie devait créer entre zéro et 50 000 emplois par mois pour suivre la croissance de la population en âge de travailler. Ce que l’on appelle le « taux d’équilibre » a baissé en raison d’une répression de l’immigration qui a réduit la population active, maintenant ainsi le taux de chômage à un niveau stable. Le taux de chômage a baissé le mois dernier, passant de 4,3 % en mai. Le niveau historiquement bas des licenciements explique en grande partie la vigueur des chiffres de l’emploi, qui ne s’était pas reflétée dans d’autres enquêtes sur le marché du travail, notamment les prévisions d’embauche des petites entreprises. Une enquête du Conference Board publiée mardi a révélé que la proportion de consommateurs considérant les emplois comme « difficiles à obtenir » avoisinait en juin son plus haut niveau depuis cinq ans et demi.

Malgré les incertitudes liées d’abord aux droits de douane de l’année dernière, puis plus récemment au conflit au Moyen-Orient, les entreprises se sont montrées réticentes à se séparer de leurs salariés, après avoir eu du mal à trouver de la main-d’œuvre au lendemain de la pandémie de COVID.

Mais avec l’accord de cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l’Iran, qui a ramené les prix du pétrole à leurs niveaux d’avant la guerre, certains économistes estiment que les risques de ralentissement pesant sur le marché du travail se sont atténués et s’attendent à ce que la tendance récente à la hausse de la croissance de l’emploi se poursuive cette année.