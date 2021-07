La croissance de l'activité de Median Technologies se poursuit à un rythme soutenu au premier semestre 2021 (chiffres non audités)



o Augmentation de 71 % du chiffre d'affaires semestriel à 10,1 M€ contre 5,9 M€ au S1 2020, une croissance record du chiffre d'affaires semestriel

o Carnet de commandes à 52,5 M€ au 30 juin 2021

o Trésorerie et équivalents de trésorerie prévus à 36,9 M€





Sophia Antipolis, France - Median Technologies (ALMDT) communique aujourd'hui sur la forte croissance de son activité pour le premier semestre 2021 (chiffres non audités).



Pour le premier semestre 2021, le chiffre d'affaires de Median Technologies s'élève à 10,1 M€, en hausse de 71 % par rapport à celui du premier semestre 2020 qui était de 5,9 M€. Cette performance correspond à une croissance record des revenus semestriels générés par la société. Le chiffre d'affaires est issu à 100 % des activités de la Business Unit iCRO , qui fournit des solutions et services pour la gestion des images dans les essais cliniques en oncologie. L'activité iBiopsy® est en phase d'investissement R&D et ne génère pas de revenus à ce stade.



Le carnet de commandes iCRO est de 52,5 M€ au 30 juin 2021, stable par rapport au carnet de commandes au 30 mars 2021 (52,6 M€). Cette stabilité s'établit dans un contexte d'excellent trimestre de facturation et malgré l'impact de l'annulation de deux projets pour des raisons liées à des changements de stratégie d'essais cliniques des clients concernés.