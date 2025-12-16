La croissance de l'activité commerciale aux États-Unis atteint son plus bas niveau depuis 6 mois en décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La croissance de l'activité des entreprises américaines a ralenti en décembre pour atteindre le rythme le plus faible depuis juin, les nouvelles commandes diminuant à la fois pour les fabricants et les fournisseurs de services, pour couronner une année de volatilité et d'incertitude pour l'économie américaine, selon des données d'enquête publiées mardi.

S&P Global a indiqué que son indice composite "flash" - ou préliminaire - des directeurs d'achat est tombé à 53,0 ce mois-ci, contre une lecture finale de 54,2 en novembre. Une lecture supérieure à 50 indique que l'activité est en expansion.

Les données ont montré la plus faible augmentation des nouvelles affaires depuis 20 mois, et les nouvelles commandes de biens ont chuté pour la première fois depuis un an.

L'indice S&P des services, qui représente les deux tiers de la production économique américaine, est tombé de 54,1 en novembre à 52,9 en décembre, ce qui représente également le plus bas niveau depuis six mois. L'indice de l'activité manufacturière est tombé à 51,8 - son plus bas niveau depuis juillet - contre 52,2 en novembre. Ces deux chiffres sont inférieurs aux estimations des économistes interrogés par Reuters.

"Les données PMI flash pour décembre suggèrent que la récente poussée de croissance économique perd de son élan", a déclaré Chris Williamson, économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, dans un communiqué. "La croissance des nouvelles ventes s'essoufflant particulièrement à l'approche des fêtes de fin d'année, l'activité économique pourrait encore se ralentir à l'approche de 2026."

L'économie américaine a connu un parcours particulièrement agité tout au long de 2025, car le retour du président Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier a été rapidement suivi de changements politiques majeurs, notamment des mesures de répression en matière d'immigration qui ont pesé sur la main-d'œuvre et des vagues de nouveaux tarifs douaniers qui ont bouleversé le commerce international et augmenté les prix des marchandises. La fermeture record du gouvernement fédéral en octobre et novembre a ajouté à l'incertitude et interrompu le flux de données clés sur l'économie.

Le produit intérieur brut des États-Unis s'est contracté au premier trimestre en raison d'une ruée sur les importations pour contourner les droits de douane, puis a rebondi au deuxième trimestre lorsque cette tendance s'est inversée. Un rapport retardé sur le PIB du troisième trimestre, attendu juste avant Noël, devrait montrer que l'économie a continué à croître à un rythme annualisé de plus de 3 % jusqu'au début de la fermeture du gouvernement. Les données du quatrième trimestre ne seront pas publiées avant le début de l'année prochaine.

"Bien que les données de l'enquête indiquent une expansion annualisée du PIB d'environ 2,5 % au cours du quatrième trimestre, la croissance s'est ralentie depuis deux mois", a déclaré Williamson.

Le rapport de S&P n'apportera qu'une clarté marginale sur l'état réel de l'économie pour les décideurs de la Réserve fédérale, qui ont réduit les taux d'intérêt à trois reprises à la fin de l'année 2025 en raison des risques pour la croissance de l'emploi, mais qui ne disposaient que de peu de données concrètes sur le marché de l'emploi pour étayer leurs propos en raison de la fermeture du gouvernement.

La croissance de l'emploi, telle que mesurée par les données de S&P, "a été généralement limitée par des préoccupations concernant les coûts, une demande terne et l'incertitude quant aux perspectives économiques", a déclaré S&P. "Certaines entreprises ont également continué à faire état de pénuries de main-d'œuvre

La jauge S&P des prix des intrants a atteint son niveau le plus élevé depuis environ trois ans, sous l'effet d'une augmentation des coûts signalés par les entreprises de services, ce qui donne aux responsables de la Fed qui se méfient de l'inflation une raison supplémentaire d'hésiter à approuver de nouvelles baisses de taux d'intérêt.