La croissance dans le secteur privé a ralenti en janvier aux USA (PMI)
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 16:10
Dans sa version "flash", l'indice PMI composite mesurant l'activité à la fois dans les services et l'industrie est ressorti à 52,3 ce mois-ci contre 53 en janvier, ce qui correspond à un plus bas depuis avril dernier.
Celui ayant trait au secteur tertiaire s'est replié à 52,3 en données préliminaires, après 52,7 en janvier, tandis que le PMI du secteur manufacturier s'est contracté à 51,2 contre 52,4 le mois précédent.
Selon Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence, cette statistique décevante est le résultat de la combinaison d'une demande affaiblie, de prix élevés et de conditions météorologiques défavorables qui ont pesé sur l'activité économique en février.
"La croissance de la demande des clients s'est essoufflée, les commandes ayant même reculé dans le secteur manufacturier, ce qui a fortement ralenti les créations d'emplois, tant dans l'industrie que dans les services", explique-t-il dans une note d'information.
Selon ses calculs, ces données suggèrent une progression du PIB à un rythme annualisé d'environ 1,5%, laissant entrevoir un net ralentissement de l'économie au premier trimestre par rapport aux taux de croissance soutenus de l'an dernier.
Les Etats-Unis ont été confrontés à la fin du mois de janvier à une forte tempête hivernale ayant entraîné des chutes de neige et une vague de froid polaire dans quasiment tout le pays.
