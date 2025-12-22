La croissance britannique confirmée à 0,1% au troisième trimestre
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 10:10
Cette croissance de l'économie britannique marque un léger ralentissement par rapport à celle de 0,2% observée au 2e trimestre (elle-même révisée en baisse d'une estimation précédente qui était de 0,3%).
En termes sectoriels, la progression du PIB au 3e trimestre a été tirée par des croissances de 0,2% dans les services et dans la construction, alors que la production industrielle a reculé de 0,3%.
