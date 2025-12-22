 Aller au contenu principal
La croissance britannique confirmée à 0,1% au troisième trimestre
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 10:10

Le produit intérieur brut (PIB) réel du Royaume-Uni a augmenté de 0,1% au 3e trimestre 2025 en rythme séquentiel, selon l'Office national de statistiques (ONS), qui confirme donc son estimation initiale publiée en novembre.

Cette croissance de l'économie britannique marque un léger ralentissement par rapport à celle de 0,2% observée au 2e trimestre (elle-même révisée en baisse d'une estimation précédente qui était de 0,3%).

En termes sectoriels, la progression du PIB au 3e trimestre a été tirée par des croissances de 0,2% dans les services et dans la construction, alors que la production industrielle a reculé de 0,3%.

