La croisière s'isole: les passagers au départ de Singapour confinés après la détection d'un cas de coronavirus

par Chen Lin et Yi Shu Ng SINGAPOUR, 9 décembre (Reuters) - Près de 1.700 passagers d'une "croisière vers nulle part" opérée par Royal Caribbean au départ de Singapour sont restés confinés dans leurs cabines pendant plus de 14 heures mercredi après la détection d'un cas de coronavirus à bord du navire, alors contraint de retourner à quai. L'ensemble des passagers avait pourtant passé un test PCR de dépistage du COVID-19 jusqu'à trois jours avant l'embarquement, une condition sine qua non pour pouvoir participer à l'une des premières traversées du croisiériste américano-norvégien depuis l'interruption de ses opérations mondiales en mars dernier. Paul Tambyah, président élu de la Société internationale des maladies infectieuses, a souligné qu'une telle situation était la preuve que les tests proposés actuellement n'étaient pas parfaitement fiables. Le patient infecté, un homme de 83 ans, a été transporté à l'hôpital mercredi après le retour au port du Quantum of the Seas, désormais soumis à un nettoyage en profondeur. "Nous comprenons bien que ce n'est pas ainsi que vous aviez prévu de passer votre croisière et encore une fois, Mesdames et Messieurs, j'en suis terriblement désolé", a déclaré le capitaine du Quantum of the Seas, dans un enregistrement entendu par Reuters. Suivant le retraçage des contacts étroits avec le cas de contamination en question, ceux-ci seront placés en quarantaine ou sous surveillance sanitaire, a déclaré le ministère de la Santé de Singapour dans un avis envoyé aux passagers. (Chen Lin, Yi Shu Ng, Aradhana Aravindan and John Geddie ; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

