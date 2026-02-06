 Aller au contenu principal
La création de Stellantis garde tout son sens pour les années à venir, selon le DG
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 15:58

Stellantis lance la production de la nouvelle Fiat 500 hybride

La création de Stellantis garde tout son sens pour les années à venir, a ‍déclaré vendredi le directeur général du constructeur automobile, après l'annonce d'un virage stratégique assorti de provisions massives qui ont fait chuter l'action à ‌son plus bas niveau depuis que le groupe existe.

Après trois ans de profitabilité élevée, le constructeur né de la fusion ​entre PSA et FCA a vu sa situation financière se ⁠dégrader fortement courant 2024, à la suite d'une baisse de ses ventes en Amérique du Nord et en Europe ⁠qui a précipité ‍le départ de l'ancien directeur général Carlos Tavares.

"Stellantis est ⁠une entreprise globale très forte, avec des racines régionales très profondes, rester ensemble a tout son sens et nous voulons rester ensemble ​pendant de nombreuses années encore", a dit Antonio Filosa au cours d'une conférence de presse.

"En fait, la question d'être ensemble ne se ⁠pose plus, nous sommes maintenant une seule et même entreprise."

Le ​directeur général de Stellantis a revu en baisse ​les ambitions du ​groupe sur l'électrique, notamment aux Etats-Unis, sans renoncer à l'électrification de ses ​modèles mais en l'adaptant mieux ⁠aux besoins et au rythme de ses clients, une des erreurs opérationnelles passées qu'il entend corriger.

Il a également montré du doigt les économies drastiques de son prédécesseur. "Pour réduire les coûts, nous avons taillé trop ‌profond, et nous avons décidé de supprimer des milliers de postes d'ingénieurs (...) dont nous avons besoin pour améliorer la qualité, le temps de mise sur le marché", a poursuivi Antonio Filosa.

"Aussitôt que j'ai pris mes fonctions, j'ai inversé cette décision."

(Reportage Gilles Guillaume et Nick Carey, ‌édité par Augustin Turpin)

